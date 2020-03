Johnson prévient que la propagation du COVID-19 s’accélère au Royaume-Uni | Monde

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti samedi que l’épidémie de COVID-19 au Royaume-Uni “s’accélérait” et a demandé à la population de ne pas rendre visite à ses parents ce dimanche à l’occasion de la fête des mères le Pays.

Dans un message au pays publié ce soir, le directeur général a déclaré que le Service national de santé (NHS) risquait d’être “submergé” de la même manière que l’italien, si les gens ne le suivaient pas. la recommandation du gouvernement de maintenir la “distanciation sociale”.

L’Exécutif demande également aux personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées et celles souffrant de certaines pathologies, de commencer à s’isoler et à rester à la maison afin de ne pas attraper le nouveau coronavirus.

Selon des sources officielles, les autorités commenceront cette semaine à envoyer des lettres aux plus vulnérables, leur recommandant de ne pas quitter leur domicile pendant au moins douze semaines à partir de lundi.

Dans le même temps, le gouvernement mettra en place un nouveau système de soutien au niveau local afin que les citoyens qui sont mis en quarantaine à domicile et qui n’ont pas le soutien de leur famille ou de leurs amis puissent recevoir des aliments de base à domicile.

Le Premier ministre a appelé hier à la fermeture de tous les bars, restaurants, cinémas, théâtres et gymnases pour lutter contre le virus.

Dans son message, Johnson a reconnu que ces mesures n’avaient jamais été imposées dans le pays, ni en temps de paix ni en temps de guerre, mais qu’elles étaient essentielles à la propagation du coronavirus.

“Les chiffres sont très forts et s’accélèrent. Les Italiens ont un système de santé magnifique et, malgré tout, les médecins et les infirmières ont été submergés par la demande” de patients qui doivent y assister “, a ajouté le” premier ministre “. ”

“Le nombre de morts en Italie est déjà dans les milliers et continue d’augmenter”, a déclaré Johnson, qui a prévenu: le NHS pourrait également être dépassé à moins que “nous agissions ensemble” et “nous ne fassions l’effort héroïque et collectif national pour ralentir l’extension”.

Il a souligné que, bien que le désir des gens soit de rendre visite à leur mère demain, le meilleur cadeau qui puisse être fait est de ne pas la voir pour éviter le risque de contagion.

“Cette fois, il est préférable de l’appeler par téléphone, par vidéo, par Skype, mais évitez les contacts physiques ou la proximité inutiles. Pourquoi? Parce que si votre mère est vieille ou vulnérable, alors j’ai peur que toutes les statistiques montrent qu’elle a les chances de mourir du coronavirus “, a-t-il averti dans son message.

Au Royaume-Uni, il y a déjà 5 018 cas confirmés de COVID-19 et 233 décès.

Les personnes invitées à rester à la maison sont celles qui ont subi une greffe d’organe, celles qui souffrent de maladies respiratoires graves, telles que la fibrose kystique, et celles qui ont une bronchite, ainsi que celles qui prennent certains médicaments qui suppriment le système immunitaire.

Outre la fermeture de bars ou de restaurants, les écoles ont fermé hier jusqu’à nouvel ordre et les écoles ne recevront que les enfants de travailleurs jugés vitaux pour faire face à la pandémie, tels que les infirmières et les médecins.