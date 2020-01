Jokic mène Nuggets en proie à des victimes pour triompher de Jazz

DENVER (AP) – Nikola Jokic a marqué 28 buts, dont six au cours des deux dernières minutes, et a accordé 10 passes décisives, et certains Denver Nuggets en proie à des pertes ont signé une grande seconde mi-temps jeudi pour battre 106-100 au Utah Jazz.

Avec un handicap 70-61 en l’absence de 4:13 à la fin du troisième quart-temps, les Nuggets ont signé une attaque de 15-0 pour clore le set. Et ils ont continué à montrer leur force dans ce dernier. Au total, ce fut un retour de 27-1 qui n’était presque pas suffisant.

Le revenu de 17 points de Denver a été réduit à seulement trois avant que Jokic ne prenne les rênes. Le Serbe, qui a été sélectionné pour son deuxième match des étoiles, a effectué une paire de lancers francs et deux autres paniers, dont un très loin, pour rendre l’oxygène à son équipe.

Jordan Clarkson a terminé avec 37 unités pour Jazz lors d’une soirée où son meilleur buteur, Donovan Mitchell, n’a pas pu en dépasser quatre. Mitchell, qui a été sélectionné pour le match des étoiles plus tôt dans la journée, n’a touché son premier panier qu’à 04:05 minutes pour le klaxon final.