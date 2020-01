Après avoir traversé Chypre, Israël et la Chine, où il a été directeur sportif et entraîneur, le hispano-néerlandais Jordi Cruyff atterrit en Équateur pour relever le difficile défi d’atteindre la Coupe du monde du Qatar et de passer la prochaine étape de la Copa América.

Affable, prudent et méthodique, Cruyff commence à 45 ans dans lequel la Fédération équatorienne de football (FEF) a placé tous ses espoirs, et sa nomination est l’une des premières étapes d’une conversion globale jusqu’en 2030.