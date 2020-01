Jordi Cruyff, le nouvel entraîneur de l’Équateur, promet son dévouement

QUITO, 14 janvier (.) – Le nouveau directeur technique de l’Équateur, Jordi Cruyff, dirigera l’équipe dans le but “d’aider et d’essayer” d’obtenir de bons résultats pour la Coupe du monde du Qatar, alors il a fait preuve de patience et de dévouement ” fesses “.

Cruyff, 45 ans, fils du célèbre joueur de l’équipe nationale des Pays-Bas, Johan Cruyff, remplace le Colombien Hernán Dario Gómez, qui a été licencié en août dernier pour des résultats médiocres.

“Notre objectif est d’améliorer, d’aider. Ce n’est pas le travail d’un seul, mais celui de tous ensemble, qu’ensemble nous soyons plus forts et pour notre part ils trouveront un dévouement pour aider et essayer d’obtenir de bons résultats et les fans sont fiers de sa sélection “, a déclaré Cruyff lundi soir.

“Nous sommes motivés à travailler immédiatement avec toute notre énergie, avec notre passion, avec patience, nous avons une adaptation super rapide et nous sommes prêts pour le défi qui nous attend”, a-t-il ajouté lors de sa présentation à la Fédération équatorienne de football (FEF).

Cruyff, qui a entraîné des équipes à Malte, à Chypre, en Israël et en Chine, défendra en mars lors d’un match contre l’Argentine pour la qualification de la Coupe du monde du Qatar en 2022, quatre ans après avoir raté la Coupe du monde en Russie.

La désignation de Cruyff fait partie d’une vaste restructuration de l’organigramme du football du pays sud-américain, selon la Fédération équatorienne de football.

