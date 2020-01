Jordi Sevilla présentera sa démission de Red Eléctrica pour des raisons personnelles | Les entreprises

L’ancien ministre des Administrations publiques socialistes Jordi Sevilla prévoit de présenter sa démission mardi à la présidence de Red Eléctrica pour des raisons personnelles, ont confirmé des sources de l’entreprise à l’EFE.

Séville Il communiquera mardi sa décision au conseil d’administration de Red Eléctrica, une participation de 20% dans la société d’État des participations industrielles (SEPI).

Séville a accédé au poste en juillet 2018

Devant Réseau électrique, Séville a fermé des opérations telles que l’achat d’Hispasat.

La démission a été avancée par El País, ce qui suggère que le gestionnaire démissionnera du poste pour des divergences avec la vice-présidente et ministre de la transition écologique, Teresa Ribera.

Avant de rejoindre Red Eléctrica, Séville, qui a succédé à José Folgado, a coordonné le programme économique du PSOE pour les élections de 2015 et 2016 commandées par Pedro Sánchez.

Lorsqu’il a accédé à la présidence de Red Eléctrica, il y a un an et demi, Séville a déclaré que c’était “un défi” pour assumer la présidence de cette entreprise et a dit avoir confiance “dans le professionnalisme de ses employés et de ses dirigeants”.