Jorge Ameal: «La Super League est sur le point de disparaître»

De l’accent Jorge Amor Ameal Il avait fait ses déclarations lorsqu’on l’interrogeait sur le double commandement entre l’AFA et la Super League, le président de Boca était précis avec une annonce après sa rencontre avec des collègues d’autres institutions: «La Super League est sur le point de disparaître. Je suis convaincu. C’était le bras pour donner la possibilité aux entreprises de venir. Cela ne s’est pas produit, cela n’a aucune raison de l’être. Nous devons avoir un AFA solide avec des projets, des idées, des délais et discuter de l’économie du club. À court terme, l’AFA s’occupera de tout. »

Dans un dialogue avec La Oral Deportiva (Radio Rivadavia), Ameal a également exprimé son mécontentement envers l’Association de football argentin pour la permanence de Daniel Angelici, son prédécesseur xeneize, en tant que vice-président de Claudio Chiqui Tapia: «Nous revendiquons ce qui nous correspond. Boca est représentée par Boca, pas un ancien leader. »

Pour sa part, il a fait l’éloge de son premier vice Mario Pergolini, qu’il considère comme la clé de la redistribution des contrats et des revenus pour la télédiffusion des parties. «Tant qu’il y a de longs contrats signés, il y a aussi une théorie juridique de l’imprévisibilité. Les règles du jeu ont changé dans le pays. Ceux qui font de bonnes affaires ont tendance à vous écouter. Les règles du jeu vont sûrement changer. Le football argentin est l’un des meilleurs au monde », a-t-il crié.

Il s’est également vanté de ne pas avoir de dirigeants politiques sur sa liste comme «comme l’avait fait l’administration précédente» et, concernant Échec TAS, a-t-il déclaré: «Il a été dit que Boca recevrait 10 ou 20 millions de dollars. C’est la même chose que de trouver des portes à l’intérieur du club avec notre économie. Lorsque le match a été suspendu sur le court de la rivière, si j’étais président, le bus retournait à la Bombonera, nous nous sommes déclarés champions et discuté plus tard. Nous n’avons pas joué le jeu. »

LA SUPERLIGA. «Ce ne serait pas un échec de ne pas le gagner. Il y a un projet à long terme et nous travaillons. Nous voulons la gagner mais quand nous sommes arrivés, l’équipe ne menait pas, elle était deuxième, nous avons dû constituer une équipe et la soulever après avoir perdu 1-0 contre Central. Il y a des joueurs de sélection; avec le temps, nous réaliserons ce que nous voulons, une équipe »

CONMEBOL «Nous ne sommes pas intéressés à avoir des frictions. Nous nous sommes rendus au Paraguay et avons parlé avec Alejandro Domínguez, qui semblait être une excellente personne. Je pense qu’à l’époque, il a traversé la politique et la politique des partis au milieu de tout cela. Le sport n’est pas intervenu autrement »

PAOLO GUERRERO. «Les gens doivent comprendre que nous avons été exclus du monde avec ce dollar. Un joueur des pays voisins gagne plus que nos joueurs et que nous avons de très bons contrats. De quoi amener 10 joueurs à chaque ouverture du livret. Vous devez travailler sur les joueurs inférieurs. Carlitos (Tevez) a marqué un but dimanche … S’il est bien physiquement et dans des conditions nous n’avons rien à envier au joueur, au-delà de la qualité de Guerrrero ”

RICARDO CENTURION. «Notre entraîneur, qui est excellent, a considéré que l’équipe était couverte, que nous n’avions pas besoin d’amener un joueur de plus et de donner des chances d’être montré à nos joueurs. Centurion doit combattre Centurion et je veux que le joueur gagne la bataille »

ALEXIS MAC ALLISTER. “Le père a dit qu’il voulait rester, puis le fils a dit:” Je veux partir. ” Nous avons une note signée par le fils. Vous ne pouvez pas amener un joueur sans option d’achat. Il y a toujours des erreurs, mais on met le maillot et la météo, le joueur le donne et on n’a pas d’option d’achat »