Jorge Argüello s’est entretenu avec Mike Pompeo de la situation économique, de la crise au Venezuela et des élections à l’OEA

Lors de son premier jour en tant qu’ambassadeur argentin aux États-Unis, Jorge Arguello a rencontré le secrétaire d’État, Mike Pompeo, où la situation économique du pays, la crise au Venezuela et les prochaines élections à l’Organisation des États américains (OEA) ont été analysées.

-Comment est la situation économique en Argentine?–Pompeo a demandé à l’ambassadeur d’Argentine.

-Compliqué. Nous appliquons des règles temporaires à la suite de la crise dont nous héritons du gouvernement précédent », a expliqué Arguello.

-Nous voulons qu’ils réussissent. Nous voulons que nos entreprises investissent en Argentine, et l’Argentine gagne, comme nous voulons que les entreprises nord-américaines gagnent aussi », a ajouté le secrétaire d’État.

-Nous voulons aussi que cela se produise. Ce sont des mesures d’urgence pour résoudre une crise que nous ne provoquons pas. Nous voulons également que la crise prenne fin – l’ambassadeur a terminé.

À côté d’Arguello était son collègue américain en Argentine, Edward Prado, et le secrétaire adjoint de Michael Kozak, secrétaire d’État adjoint pour l’hémisphère occidental, qui a représenté Donald Trump lors de la cérémonie d’inauguration d’Alberto Fernández.

Après avoir examiné la situation économique en Argentine, Arguello et Pompeo ont analysé la crise au Venezuela. Le secrétaire d’État était préoccupé par la participation cubaine au régime populiste de Nicolás Maduro, et Il a souligné la décision de Trump de trouver un moyen de sortir de la crise vénézuélienne qui a déjà causé la mort, la désolation et des millions d’exilés en Amérique latine.

À son tour, Arguello Il a expliqué qu’Alberto Fernández souhaite également une solution démocratique à la crise vénézuélienne, à travers un processus électoral transparent qui ne laisse de côté aucun protagoniste clé de la politique vénézuélienne. Le président argentin considère qu’il est nécessaire que Maduro fasse partie de la transition vers de nouvelles élections présidentielles, et Arguello a précisé cette question lors de sa conversation avec le secrétaire d’État.

Lors d’une conversation au Département d’État, Arguello a confirmé que l’Argentine votera contre la réélection de Luis Almagro au poste de secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA). Alberto Fernández ne partage pas le point de vue d’Almagro pour les affaires régionales, et propose de présenter un autre candidat avec le soutien du Mexique, du Venezuela et de certains pays des Caraïbes.

«Nous soutenons le secrétaire Almagro. Il est notre candidat », Laconique Pompeo confirmé.

Arguello a profité de la réunion pour remercier la Maison Blanche d’avoir soutenu la stratégie de l’Argentine avec le Fonds monétaire international (FMI), puis a donné un aperçu des négociations en cours avec les obligataires en vertu de la législation étrangère. Dans le même temps et dans la même ville, le ministre Martín Guzmán a rencontré les services du FMI pour faire avancer les accords permettant le report du paiement de la dette extérieure.