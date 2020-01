Jorge Lorenzo sera le pilote d’essai de Yamaha cette saison

L’Espagnol, Jorge Lorenzo, triple champion du monde de MotoGP et qui s’est retiré de la compétition à la fin de la saison dernière, sera le pilote d’essai de Yamaha cette saison, suite à un accord avec la marque japonaise.

“C’est un plaisir d’annoncer que j’ai conclu un accord avec Yamaha pour être son pilote d’essai en 2020”, a déclaré Lorenzo dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

“Je suis très impatient de pouvoir travailler dur avec les ingénieurs et de donner toute mon expérience à l’équipe pour essayer d’obtenir un autre championnat du monde”, a ajouté Lorenzo.

Le triple champion du monde de MotoGP avec Yamaha (2010, 2012 et 2015) et deux 250 cm3 avec Aprilia (2006 et 2007) reprendront le volant après avoir annoncé en novembre dernier lors du Grand Prix de Valence, dernier du la saison, son retrait de la compétition.

“Je suis ici pour annoncer que ce sera ma dernière course en MotoGP et que je prendrai ma retraite en tant que pilote professionnel”, avait alors déclaré Lorenzo, mettant fin à sa carrière après 18 saisons dans la vitesse mondiale.

Lorenzo, qui a couru avec Honda la saison dernière, revient dans l’équipe avec laquelle il a connu ses meilleurs moments.

“Bien sûr, nous sommes ravis que Jorge retourne chez Yamaha. Quand nous avons appris qu’il mettait fin à sa carrière en compétition, nous avons immédiatement pensé à lui faire une proposition”, a déclaré le directeur de Yamaha, Lin Jarvis, cité dans un communiqué. de l’équipe.

L’équipe japonaise ajoute dans sa note qu ‘”à l’heure actuelle, il n’y a pas de wild card prévu pour Lorenzo en 2020, mais Yamaha est ouvert à cette possibilité s’il décide de courir à nouveau”.