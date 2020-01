Jorge Molina-Joaquín, “grands-parents” ignifuges du Colisée | Réseaux sociaux sportifs

Il n’est pas habituel de voir deux joueurs qui se frottent le visage de quarantaine en pleine performance et avec un lien commun lié au Betis qui rejoindront les deux au Colisée Alfonso Pérez: Jorge Molina et Joaquín Sánchez, deux des “grands-parents” de LaLiga. Vous verrez les visages ce dimanche.

Joaquín (Betis), avec 38 ans, et Jorge Molina (Getafe), avec 37 et un peu plus de deux mois de rencontre avec le même joueur andalou, sont deux vieux rockers qui refusent de suspendre leurs bottes et de démontrer chaque fin de semaine aux jeunes qui se faufilent par derrière que la mission de prendre leur place est très compliquée.