Jorge Ramos «accroche» à la renommée de «Chicharito»

Le célèbre journaliste a partagé une photo avec le footballeur sur son Instagram Les utilisateurs demandent à Jorge Ramos de ne pas “accrocher” à la renommée de “Chicharito” La publication compte plus de 17 mille likes

Jorge Ramos, l’un des journalistes hispaniques les plus influents des États-Unis, a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle il est accompagné du footballeur Javier Hernández, mieux connu sous le nom de «Chicharito», qui jouera avec l’équipe LA Galaxy de la prochaine saison de la MLS.

Le journaliste a exprimé ce qui suit: «Ici avec le grand Chicharito Hernández @ ch14_ à Los Angeles 😎 Il est arrivé seul à l’interview, sans entourage, le conduisant et très heureux (un jour de congé avant le début de la saison ce week-end avec LA LA Galaxy) ».

Voir ce post sur Instagram

Ici avec le grand Chicharito Hernández @ ch14_ à Los Angeles 😎 Il est venu seul à l’interview, sans entourage, le conduisant et très heureux (un jour de repos avant le début de la saison ce week-end avec le LA Galaxy). Nous avons parlé de tout: pourquoi il a quitté l’Europe, comment il décide de venir à Los Angeles, s’il pense à la retraite, s’il est déjà une légende, de l’argent dans le football, de Kobe Bryant … et même du cri homophobe dans les matchs, quoi qui pense à AMLO et à ses tatouages. L’interview dans Univision, Al Punto et Real America News (en anglais) sur Facebook Watch.

Un message partagé par Jorge Ramos (@jorgeramosnews) le 24 février 2020 à 12 h 45 HNP

Jorge Ramos a anticipé sur le sujet de cette rencontre: «Nous avons parlé de tout: pourquoi il a quitté l’Europe, comment il décide de venir à Los Angeles, s’il songe au retrait, si c’est déjà une légende, de l’argent dans le football, par Kobe Bryant … Et même le cri homophobe dans les soirées, ce qu’il pense d’AMLO et de ses tatouages ​​».

Jorge Ramos a également profité de l’occasion pour annoncer que cette interview pouvait être vue dans News Univision, Al Punto et Real America (en anglais) sur Facebook Watch.

La publication, qui compte déjà plus de 17 000 likes, a provoqué des réactions de toutes sortes, en particulier celles qui ont demandé au journaliste de ne pas «s’accrocher» à la renommée de «Chicharito» pour «passer pour un journaliste décent et professionnel».

Ce commentaire a poussé plusieurs internautes à défendre Jorge Ramos et d’autres lui ont donné raison: «Vous avez absolument raison, c’est le fiasco d’un journaliste», «Parlez mal de lui, mais le voici sur sa page, allez sur où je le crois alors. Il en reste beaucoup ici, “” Je ne suis pas une telle parodie de journaliste, je l’ai vu quand il vient au Mexique pour faire son show lors des conférences du président du Mexique “”, ce clown d’informations très lucides me le donnera, il il y a beaucoup d’éducation pour traiter les gens. »

En revanche, certains adeptes de la page avaient à la fois Jorge Ramos et “Chicharito”: “Paire de médiocre !!!”, “Il n’est pas une légende”, “Pas de mames, Jorge, prenez-en un avec CR7”, “Il y a mieux que lui, ce n’est qu’un nom pur”, “Montre des choses valables”, “Votre cerveau ne donne-t-il pas toutes ces questions? J’espère qu’il va bien, j’aime le football »,« Le garçon met des buts avec son visage »,« Deux perdants »,« Le grand réchauffe les bancs ».

Au contraire, un adepte a défendu les deux personnages: «Combien de gens n’ont rien de positif à dire sur l’un ou l’autre de ces deux Mexicains, cela ne parle que de leurs énormes lacunes car ils ne peuvent pas reconnaître les succès des autres. Félicitations à Jorge Ramos et Chicharito », auquel un utilisateur a répondu:« Je peux reconnaître le succès de Chicharito, mais je n’ai pas à respecter un journaliste médiocre qui se fait connaître pour sa politique partisane et dangereuse. »