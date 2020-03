Jorge Ramos critique les mesures de Trump et AMLO pour le coronavirus

Jorge Ramos critique Trump et AMLO La Première Dame du Mexique sort en défense de son mari Le débat a explosé sur les réseaux sociaux entre ceux qui ont soutenu l’un ou l’autre

Ce week-end, le journaliste Jorge Ramos a décidé de critiquer sévèrement les gouvernements des États-Unis et du Mexique via son compte Twitter.

“Les vies les plus tristes, les plus graves et les plus coûteuses sont les semaines perdues aux États-Unis et au Mexique, avec les mauvais messages de leurs dirigeants et la résistance à prendre les mesures nécessaires. Il y aura du temps pour juger. Maintenant, vous devez survivre. Ensemble », a écrit Ramos.

Le message du présentateur a été répondu par nul autre que la Première Dame du Mexique.

“Ce sera ailleurs, car le gouvernement mexicain a suivi les protocoles sanitaires internationaux (OMS par exemple). De plus, les Mexicains sont unis et nous avons toujours progressé. Cette fois ne sera pas l’exception. »A répondu Beatriz Gutiérrez Müller.

De cette conversation, un débat intense s’est formé parmi ceux qui soutenaient l’un ou l’autre.

“Le Mexique a ignoré les recommandations, le @WHO le premier à ne pas respecter est votre mari #ElCacas qui est toujours en tournée. Il y a des décès qui se déclarent pour une pneumonie et une grippe alors qu’en réalité tout indique qu’ils sont # CODVID19, car tout ce gouvernement est un canular qui les met en danger », a attaqué Paola Migoya.

“Pensez juste une minute à Beatriz à quel point nous sommes mauvais et quelle honte nous avons pour le président d’envoyer une femme pour le défendre !!”, “López Obrador a fait le contraire de ce qui a été indiqué. Il a provoqué l’éclosion de COVID-19, car dans ses calculs, il considérait que ce serait plus économique pour le gouvernement! »,« C’est un âne, ils n’accepteront pas qu’ils se sont trompés dès le début, ils ont dit que c’était pour renvoyer le gouvernement de l’oie du J’ai quadruplé… », ont-ils commenté sans contemplation.

“Ne soyez pas Menteur !!! Le peuple mexicain continue dans la rue comme si de rien n’était, tous suivent l’exemple de son mari qui a invité à suivre la vie comme si de rien n’était. Mais comme le dit Jorge Ramos, le moment sera venu pour ceux qui ont causé le chaos de payer. Maintenant, prenons soin de nous. », A ajouté Lucía Lizcano.

«Il y a huit jours, son mari a invité les gens à sortir dans les rues pour aller dans les restaurants, les auberges pour vivre avec la famille, il a passé du temps à les saluer, refusant d’utiliser du gel, etc. S’il vous plaît, madame, nous ne sommes pas tous des chairos et nous avons une mémoire et en 2021 nous leur ferons payer leur négligence. Ce sont les protocoles de l’OMS? Naaaaa, pour mieux embrasser les filles, ne parlons même pas. Manque de sérieux et de respect pour la vie des Mexicains qui s’exposent à la contagion … et c’est ce qu’on appelle la vérité “, lui a rappelé Paloma.

Jorge Ramos critique AMLO, mais la défense sort

Cependant, il y avait aussi ceux qui défendaient les actions du gouvernement López Obrador.

«Vous vous trompez Jorge, beaucoup de gens que je connais suivent les instructions des autorités sanitaires, et nous nous distancions, les enfants ne vont plus à l’école, mais il y a beaucoup de gens qui en valent la peine ou ne croient pas. C’est une question de responsabilité sociale non politique. », A déclaré Sergio F.M. faisant valoir que ce ne serait pas entièrement une décision du gouvernement.

“Les vieilles nouvelles sont des fausses nouvelles et elles sont jaunâtres, partiales et répugnantes à les divulguer”, ont-ils continué à dire à Jorge Ramos.

“Êtes-vous passé d’un clown à un oiseau charogne, M. Ramos? Le Mexique est un lieu de combattants et nous parions que nous ferons bien avec les conseils appropriés du gouvernement actuel. “,” Gardez vos présages négatifs, NOUS n’en avons pas besoin! “,” Vous survivrez. J’espère que vous reconsidérerez et déciderez de rapporter objectivement “,” Nous devons faire face à une épidémie, la chose la plus sérieuse est d’avoir à faire face à une presse # Carroñera qui n’a pas de limites, créant la panique parmi la population. “Ils ont déclaré contre le journaliste mexicain et les médias.

Il y avait même un adepte qui a indiqué que le Mexique avait été reconnu pour ses actions avant Covid-19: “Le Mexique a reçu plusieurs reconnaissances de l’OMS pour avoir anticipé des actions concernant le coronavirus, et c’est probablement le pays qui rapporte le plus.”

“Hey Jorgito; ici au Mexique, si nous prenons des mesures à temps, ne nous comparez pas aux gouvernements avec des imbéciles à l’avant-garde. Si vous ne me croyez pas, ne comptez que les défunts et fer. “, A défendu Jaime Pech

Que pensez-vous des critiques de Jorge Ramos envers les présidents pour leurs actions contre le coronavirus?

