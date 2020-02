Jorge Ramos demande à AMLO d’arrêter les cas de féminicides au Mexique

Jorge Ramos demande un meilleur plan contre le féminicide Les partisans de López Obrador l’attaquent Ils demandent des lois plus sévères

Après la mort tragique de Fatima, la fillette de sept ans qui a été enlevée, torturée et assassinée à Mexico ces derniers jours, le journaliste et écrivain Jorge Ramos a interrogé le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , que faites-vous pour éviter les fémicides dans le pays.

Dans son compte Twitter, Jorge Ramos a demandé au chef de la Nation “quel est le plan du gouvernement de @lopezobrador pour éviter de tuer autant de femmes et pour qu’en 2020 il n’y ait pas 34 mille meurtres comme en 2019”.

Dans la même publication, Jorge Ramos a demandé au président national de ne pas donner un décalogue sur ses actions pour lutter contre le fémicide, sinon «les objectifs et les résultats à court terme.

Certains des adeptes de Jorge Ramos sur Twitter ont déclaré que quel que soit le plan ou «l’excuse» d’AMLO, «#Mexico est déjà dans le trou et ne partira jamais. Merci à 30 millions d’idiots #chairos … rancuniers sociaux. Cordialement #ElCacas ».

“Eh bien, je ne pense pas qu’ils aient de plans puisque le Seigneur se concentre plus sur la vente de leurs billets d’avion que sur la connaissance du pays, et tant que les citoyens ne prendront pas la photo, il n’y aura jamais rien de bon”, a déclaré un utilisateur.

D’autres personnes ont accusé López Obrador de népotisme: «Imaginez que le chef des opérations de sécurité nationale n’a aucune expérience, mais qu’il est« hyper ami »de son fils, son opérateur. Ils valent notre vie et notre sécurité, ils ne pensent qu’à bien paraître avec leurs amis. »

Ils ont même remis en question le travail du président: «Il n’a aucune idée de quoi vous parlez. Il ne sait pas faire de stratégie, seulement des occurrences. Il n’a jamais travaillé, il est incompétent. #FueraAMLO #FueraElCacas #AMLOrenounces »,« Il n’y a pas de plan. Vous ne pouvez pas demander des poires à l’orme. Votre cerveau ne le donne pas. “” Cela signifie travailler, et ils ne vous le donnent pas. “

Les taquineries étaient également présentes dans le commentaire de Jorge Ramos, rappelant les phrases qui ont rendu célèbre Andrés Manuel López Obrador: “Des câlins et les accusent avec leurs mères respectives.”

L’un des utilisateurs a déclaré qu’il n’y avait jamais de plan et a accusé le président national de blâmer les autres: «Il n’y a jamais eu de plan. Depuis les débats, il a toujours été de la démagogie et blâmer les gouvernements précédents (ce qu’ils ont et beaucoup). Il a été mal voté. »

Les mèmes étaient également présents dans la publication.

En faveur d’AMLO

Cependant, tous les utilisateurs du réseau social, Twitter, n’étaient pas en faveur du journaliste, car certains d’entre eux ont déclaré qu’Andrés Manuel López Obrador lutte contre le fémicide et, au contraire, ils ont qualifié Jorge Ramos de “ limité ” et «conservateur».

«Tant de fois qu’AMLO a expliqué le plan: combattre les causes (donc les programmes sociaux, lutter contre la corruption, la garde nationale), mais les conservateurs comme Jorge Ramos n’y entrent pas. Ils sont très limités et sont affichés comme tels. Un microphone ne donne pas ce que la nature donne », a déclaré un partisan de l’AMLO.