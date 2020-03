Jorge Rial, quelques heures après son retour chez “Intruders” pour célébrer les 20 ans du succès du cycle télévisé: “Nous faisons déjà partie de l’histoire de la télévision”

Le 1er janvier 2001, une série d’émissions a commencé sur l’écran américain Jorge Rial, produit par Liliana Parodi – aujourd’hui responsable de la programmation – et un panel qui devrait parler formé par Luis Ventura, Marcela Coronel, Viviana Canosa, Camilo García et Sergio Company. Était aussi Daniel Ambrosino -le seul qui reste du groupe d’origine aujourd’hui-, et un groupe de chroniqueurs qui feraient une différence dans la rue en prenant des notes. La voix off du cycle, à l’époque, était celle de Claudio Orellano, annonceur emblématique de TV Chronicle.

Le programme a démarré avec une grande dynamique, mais timidement au niveau de la notation, sa concurrence directe a été Rumeurs, avec Carlos Monti et Susana Roccasalvo, Une expédition installée et très réussie. Il a fallu quelques mois à l’ensemble de l’émission pour parler du programme et pour que les intrus deviennent le succès de la chaîne et deviennent la référence dans leur domaine. Ensuite, l’histoire est bien connue, et en 2020, elle fête ses 20 ans à l’antenne.

Teleshow Il s’est entretenu avec Jorge Rial, qui a pris des vacances en janvier et février et, en outre, pour préparer ce qui sera des intrus au cours de cette année. «Je me suis préparé très calmement. Pour la première fois, j’ai pris tout l’été pour me reposer et affronter cette année historique. Pas seulement pour moi, mais pour l’Amérique. Très peu de programmes qui durent 20 ans et sans interruption. Nous faisons déjà partie de l’histoire de la télévision. J’ai hâte de montrer comment nous marquons un nouveau style dans les programmes de spectacles », a déclaré le journaliste.

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs et versions ont fait état du retour de certains panélistes historiques pour participer à cette célébration. À cet égard, Jorge Rial a précisé: «Les intrus sont le programme qui a le plus d’impact sur l’environnement. Avec la danse, ils sont les seuls à amplifier ce qu’ils diffusent et ont la capacité de générer des personnages en permanence. Nous avons établi un ordre du jour et forcé, pendant des années, que même les nouvelles avaient un spectacle Et c’est très fort. Nous savions que la célébration de ces 20 ans allait faire du bruit. “

Les intrus ont atteint l’âge de 20 ans et c’est un nombre très difficile à obtenir à la télévision. Seuls Mirtha Legrand, Susana Gimenez, Marcelo Tinelli et quelques nouvelles l’ont compris. Le cycle a la même tête de production depuis son démarrage, Ana Laura Guevara et Julián León, Ils sont responsables du contenu du programme et cela se voit car il n’a jamais perdu son essence.

Quant à savoir s’il pensait que les intrus dureraient autant d’années, Jorge réfléchit: «Jamais. Nous sommes arrivés pour remplacer Rumors et avec un an j’étais satisfait. Mais après trois mois, nous étions face à face avec eux et six mois plus tard, c’était une danse. Tout cela grâce à la vidéo de Tamara, de Big Brother, avec Rodrigo. De là, nous ne nous arrêtons pas. Tout est passé par des intrus: du premier pan à Duhalde jusqu’à la mort de Jean-Paul II. Sans oublier l’invention de Wanda Nara ou de l’école du Dr Giselle Rímolo. Et il semblait que si ça n’arrivait pas, ça n’existait pas, c’est comme ça qu’on est arrivé à 20 ans. »

Dans le cycle, en outre, de la propre Jorge Rial sera Adrián Pallares, Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Damián Rojo, Débora D’Amato, Guido Záffora, Martín Rojas, Alejandro Guatti et Gonzalo Vázquez. Dans les dernières heures, l’incorporation de Rodrigo Lussich a été confirmée. Le journaliste et chauffeur aura plusieurs segments remarquables tout au long de cette année, avec son style histrionique populaire, qui est déjà sa marque déposée. Il y aura plus de surprises et presque tous les membres qui ont suivi le programme pourraient revenir s’asseoir dans le fauteuil des intrus un après-midi.

Rial a également fait un bref commentaire sur son avenir, après que certaines rumeurs aient assuré que ce serait la dernière année du cycle historique des spectacles. Le conducteur n’a pas confirmé ou nié cette version, d’ailleurs, elle alimente un peu le mythe d’adieu, de sorte que l’important est ces neuf mois à venir pour célébrer en Amérique. «Je ne pense pas encore à l’année prochaine. Je veux profiter de 20 ans d’intrus, ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours », a-t-il conclu.

La vérité est que ce lundi à 13h30, Jorge Rial se tiendra devant les caméras de l’Amérique et parlera à son public il y a environ 20 ans, révélant les secrets du show-business et ce que personne ne raconte, mais cette fois il le fera sachant que son public fidèle ne veut que fêter avec lui et son équipe cet anniversaire.