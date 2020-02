José José, sa fille Marysol Sosa, envoie un message fort

La fille de José José, Marysol Sosa, envoie une déclaration à Bryan Álvarez, imitateur de son père Aujourd’hui, “Le Prince de la chanson” aurait 72 ans Les scandales ne se terminent pas pour la famille Sosa

Quelques heures après ce qui serait le 72e anniversaire du chanteur José José, sa fille Marysol Sosa a décidé d’envoyer un message fort à Manuel José, qui prétend être le fils non reconnu du soi-disant “Prince de la chanson”, comme le rapporte Agencia México. .

À travers une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Marysol Sosa a exprimé son mécontentement à l’égard du chanteur et l’a exprimé comme suit:

«Je veux profiter de ces médias, de ces réseaux, pour envoyer un message à Bryan Álvarez, dit Manuel José. Bryan, tout d’abord, je n’ai rien à voir avec la demande qui vous a été faite depuis votre arrivée au Mexique … Cela attire mon attention car aujourd’hui vous n’avez pu répondre à aucune question qui vous est posée. le fait que vous soyez ou non le fils de José José, quand à un moment donné mon père vous a accordé son attention, son temps, il a été testé pour l’ADN, il a admiré votre talent pour l’imiter … et aujourd’hui, je ne sais pas comment Vous n’êtes pas en mesure de répondre aux choses que vous savez déjà. “

«Je veux vous demander de la manière la plus attentive d’arrêter de généraliser toutes sortes de commentaires que vous êtes venus faire, surtout avec la presse, depuis votre arrivée au Mexique, je crois du fond du cœur, que vous êtes la personne la moins indiquée pour venir vous poser des questions sur Le passé de José José et la famille ici… Je crois que tous les Bryan ont le droit de chanter toutes les chansons du Prince, et bon que vous ayez le talent que vous avez, continuez à faire votre travail, mais arrêtez de semer ce doute en Amérique latine à cet égard, faites bien les choses », a ajouté Marysol Sosa.

Enfin, la fille de José José a arrêté Manuel José et lui a demandé de finaliser ses déclarations sur son défunt père.

«Avant tout, je veux que vous sachiez que j’ai grandi avec mon père, j’ai rencontré mon père et j’ai parlé de votre sujet avec mon père, et le seul que je dois croire, et je le croirai pour le reste de mes jours, c’est à mon père, qui vous étiez dans sa vie … Je vous demande de cesser de discréditer les mots, le temps et l’attention qu’un homme bon vous a donné, et que, surtout aujourd’hui, il n’a pas la capacité de se reproduire », a conclu Marysol. Soda

La vidéo partagée par la fille de José José compte à ce jour près de 70 000 reproductions et commentaires de toutes sortes:

“Il sera le fils ou non, mais la vérité est que s’il chante beaucoup mieux que les enfants de José José, à part Cristian Castro, je n’avais entendu personne chanter les chansons de j.j.”

“Eh bien oui, ça fait mal à qui que ce soit de mal, chante mieux que les enfants”, a expliqué l’un des utilisateurs.