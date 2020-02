José Manuel Figueroa révèle qu’il a assisté au mariage de la fille de ‘Chapo’

José Manuel Figueroa a chanté au mariage de Gisel Gisel est la fille de “Chapo”. Il a dit qu’il ne savait pas qui étaient ses clients.

José Manuel Figueroa, fils de feu Joan Sebastian, a explosé après avoir assisté au mariage de la fille du trafiquant de drogue mexicain, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a été interrogé.

Selon certains médias, José Manuel Figueroa était venu chanter lors du spectaculaire mariage de Grisel Guzmán, la fille de “Chapo”, actuellement détenu dans une prison américaine.

“Quelle question donc plus … illogique … Je ne me fâche pas, je ne me fâche pas, mais la vérité est que je viens travailler maintenant et je suis déjà en retard, je suis embauché pour aller travailler et je vais chanter avec plaisir … devrais-je refuser? »Dit le chanteur.

De plus, le fils de Joan Sebastian a déclaré qu’il n’avait vu personne de suspect ou armé. “J’ai vu une fête de gens qui s’amusaient, je ne me souviens pas du nom du couple, excusez-moi … mais ils m’ont demandé en particulier une chanson et ils ont dansé la chanson … ils ne m’ont pas invitée à dîner”, a-t-il expliqué.

Agacé par les questions de la presse, José Manuel Figueroa a déclaré qu’il travaille là où il est payé et qu’il ne fait aucune distinction. “Je dois chanter sur scène, bonnes, mauvaises, exotiques et saintes femmes, je ne peux pas dire qui chanter.”

Bien qu’il ait également été interrogé sur les narcomantas apparus dans Juliantla dans lesquels son oncle Federico Figueroa est impliqué dans le crime organisé, le chanteur a quitté les lieux sans donner d’avis.

Ce qui précède tel que divulgué par Agencia México.

Et il semble que, en plus de Jusé Mauel Figueroa, certains médias ont déclaré que Calibre 50 et Julión Álvarez ont également célébré le mariage de la fille du célèbre trafiquant de drogue, «Chapo».

Selon le journal numérique argentin Infobae, Grisel Guzmán, fille du célèbre capo, s’est mariée le 25 janvier dans la cathédrale de Culiacán, Sinaloa, au Mexique, avec Edgar Cazares, neveu de Blanca Margarita Cázares Salazar, dit «L’impératrice de Narco».

Sur le compte Instagram de Chica Picosa, une vidéo du mariage présumé de la fille de «Chapo» a été publiée, ainsi que des photos de l’événement.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le couple danser la valse, tandis qu’en arrière-plan, vous pouvez entendre «Contigo», une chanson interprétée en direct par Eden Muñoz, chanteur de Calibre 50.

VOIR LA VIDEO ICI.

Un autre des artistes qui ont chanté lors du mariage de Gisel Guzmán a été approché par la presse pour les interroger sur ce qui s’est passé. L’un d’eux était le chanteur du groupe Calibre 50, Edén Muñoz, qui, selon un journaliste de divers médias, ne savait pas qu’ils chantaient pour la fille du trafiquant de drogue.

Le chanteur a déclaré que son groupe organisait des événements privés, “mais honnêtement, par respect pour les gens qui nous engagent, je ne demande jamais qui il est”, a-t-il déclaré.

Eden Muñoz a été approché par des journalistes à l’aéroport de Mexico, où il a réitéré que ce n’était que du travail.

Pendant ce temps, le chanteur Julión Álvarez n’a fait aucun commentaire à ce sujet.