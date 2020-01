José María Casado, nouveau secrétaire général pour les politiques d’inclusion | Économie

Le Conseil des ministres a approuvé mardi la nomination de José María Casado au poste de secrétaire général des objectifs et des politiques d’inclusion et de protection sociale, un département nouvellement créé au sein du ministère de la Sécurité sociale.

Dans un communiqué, le ministère a expliqué que ce secrétariat général que Casado dirigera répond à l’objectif de promotion, de conception et d’évaluation des politiques visant à favoriser l’incorporation et la participation à la société, sur l’égalité des chances, des groupes les plus défavorisés .