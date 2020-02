José Tubío: gagner un cancer sera le résultat d’un combat “porte à porte” | L’avenir

José Tubío est l’un des mille chercheurs du consortium international qui a réalisé le portrait le plus complet du génome du cancer et estime que “vaincre le cancer sera le résultat d’une lutte de tumeur à tumeur”, car – affirme-t-il – “chacun est très différent de l’autre. Il n’y aura donc pas de médicament universel. “

“La lutte contre le cancer va être porte à porte” et l’avenir passe par la conception de différents médicaments visant chacune des mutations spécifiques de chaque tumeur “, explique le directeur du groupe Génomes et Maladies dans une interview à Efe du Centre de Recherche en Médecine Moléculaire et Maladies Chroniques (CiMUS), de l’Université de Saint Jacques de Compostelle.

Tubío est l’auteur de l’un des 22 articles scientifiques publiés cette semaine par le Groupe Nature dans lequel est dressée la carte génomique la plus complète des tumeurs elles-mêmes, grâce à l’analyse de près de 2700 échantillons de tumeurs provenant de 38 types de cancer différents.

Les résultats représentent une avancée importante pour comprendre le processus des cellules cancéreuses, identifier les mutations des décennies avant l’apparition de la tumeur, faciliter un diagnostic précoce et faire progresser la médecine de précision avec des thérapies pour chaque patient.

QUESTION: Pourquoi cette recherche est-elle importante?

RÉPONSE: C’est la première fois qu’un si grand nombre de tumeurs sont caractérisées au niveau génétique et avec autant de détails, avec près de 2 700 échantillons. Nous avons analysé 38 types de cancer, vus sous différents angles, ce qui a permis, par exemple, d’identifier que 95% de ces tumeurs ont au moins une mutation génétique qui les provoque. Ce test à grande échelle confirme quelque chose que nous savions déjà: le cancer est une maladie génétique.

Q: Combien de temps à l’avance peut-on identifier l’une de ces mutations?

R: La deuxième clé importante de ce travail est précisément celle de savoir quand des mutations se sont produites. Nous avons réussi à développer des méthodes statistiques et informatiques pour dater ces mutations génétiques et nous avons vu qu’il existe des mutations liées à différents cancers qui surviennent très tôt, bien avant le diagnostic.

Q: La recherche du Consortium Pan-Cancer pendant plus de sept ans aidera à faire progresser la médecine personnelle, pourquoi?

R: Ces plus de 20 articles se sont penchés sur la connaissance des mutations avec des détails sans précédent, des mutations spécifiques à chaque tumeur, bien qu’il y en ait aussi des communes. Celles qui sont spécifiques peuvent devenir importantes dans une tumeur donnée et peuvent devenir des cibles spécifiques pour de futurs médicaments. C’est ce que nous appelons la médecine personnalisée ou de précision.

Ce travail souligne, par conséquent, que nous devons connaître chaque tumeur génétiquement en détail. Il n’y a jamais deux tumeurs exactement identiques.

P: Une des œuvres de Nature est signée par son groupe et décrit un nouveau type de mutation dans le cancer. Quelle est la nouveauté?

R: Plus précisément, nous avons découvert un mécanisme de mutation impliqué dans le développement de cancers qui cible les rétrotransposons, qui sont des régions d’ADN jusqu’ici ignorées qui expliquent l’origine et la progression de certaines tumeurs et ouvrent de nouvelles voies de prévention. et le traitement de cette maladie.

Les rétrotransposons représentent une partie importante de notre matériel génétique et étaient auparavant considérés comme de l ‘«ADN indésirable», que je préfère appeler «matière noire» car ce n’est pas qu’il ne vaut rien, mais nous ne savons pas quelle est sa fonction (comme la matière et l’énergie sombre dans l’univers). Les gènes ne représentent que 3% du génome, mais qu’en est-il des 97% restants? Nous avons commencé à vérifier que cela est important pour le cancer, comme dans ce cas.

Q: Et que font ces rétrotransposons?

R: Nous voyons que ces éléments génétiques sont mobilisés, qu’ils ont la capacité de sauter d’un endroit à un autre dans le génome tumoral et, lorsqu’ils le font, ils peuvent produire d’énormes pertes de matériel génétique. Cela peut impliquer la disparition de gènes qui sont importants pour maintenir le fonctionnement normal de la cellule et ainsi faciliter l’apparition du cancer. Notre groupe développe déjà des méthodes de diagnostic pour identifier ces «gènes sauteurs» chez les patients et travaille à trouver des traitements visant à les enrayer.

Q: Et ont-ils suffisamment de fonds pour poursuivre les enquêtes?

R: Maintenant, nous avons un financement du ministère des Sciences, qui nous couvre pour un an et demi. Ensuite, nous devrons chercher plus. Le domaine de la génomique du cancer évolue très rapidement et si vous vous endormez six mois, vous perdez complètement le train. J’ai fait un calcul et mon laboratoire a besoin de 300 000 euros par an pour rester à ce niveau.

Q: Quel est l’avenir du Consortium Pan-Cancer?

R: Pan-Cancer va maintenant devenir Argo et l’objectif est de passer par l’analyse de 100 000 échantillons de tumeurs. De CiMUS, nous essayons de maintenir notre position dans le consortium, mais nous n’avons toujours pas de confirmation définitive; Nous le saurons dans quelques mois.

Q: Y a-t-il un risque de susciter de fausses attentes chez les patients avec ces publicités?

R: Les résultats présentés cette semaine sont importants, mais ce sont des recherches fondamentales, il y a donc encore du travail à faire. Les gens doivent savoir que l’un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés dans la lutte contre le cancer, et nous l’avons réalisé dans ce projet, est que le surmonter sera le résultat d’une lutte de tumeur à tumeur. Il n’y aura pas “d’aspirine”, un médicament universel, mais beaucoup visent des mutations spécifiques.

Je ne sais pas jusqu’où nous en sommes, mais je peux dire que maintenant nous sommes capables de guérir 55% de toutes les tumeurs et l’idée, à 15 ans, est de guérir 70%. Le but ultime est de transformer le cancer en maladie chronique. EFEfuturo