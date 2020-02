Josef Mengele, nu: les révélations de l’homme qui a persécuté “l’Ange de la mort” jusqu’à ce qu’il ait ses os dans la main

“Josef Mengele Il est né le 16 mars 1911 et est décédé le 7 février 1979. À peu près au milieu de sa vie, à l’été de 1944Il a passé de longs jours et nuits à faire son devoir sur la rampe du camp de concentration Auschwitz II (Birkenau), séparant les nouveaux arrivants et déterminant leur destin », commence la nouvelle biographie du médecin devenu emblème de la barbarie Nazi comme impunité, un texte écrit par un chercheur qui a participé à sa recherche, et enfin l’identification de ses restes, en 1985, David Marwell.

C’est peut-être l’élément qui donne à ce livre un intérêt unique, aussi unique et puissant que celui qu’il avait La disparition de Josef Mengele, que 2017 – en dépit d’être un roman, ou peut-être en utilisant les outils de la fiction, avec une langue qui lui a valu Olivier Guez le Prix ​​Renaudot, pour raconter une histoire vraie – il a décrit la Bonne émigration des nazis vers l’Argentine, le Paraguay et le Brésil, où il est décédé sans avoir été traduit en justice pour ses crimes de guerre. Mais Marwell était sur les lieux: pour lui, comme il l’a souligné dans Mengele: démasquer «l’ange de la mort» (Mengele: le démasquage de “l’ange de la mort”), cette histoire est personnelle.

“La double image de l’image publique de Mengele –incarnation en même temps Holocauste et de l’échec de la justice– Il a joué un rôle dans les calculs politiques et moraux des trois nations qui se sont mises à sa recherche en 1985 », a déclaré Marwell, qui a voyagé en États-Unis, avec Israël et l’Allemagne. La recherche est passée sous la peau: «Bien que je ne sois pas au courant d’avoir eu des proches que Mengele a endommagés, pour moi c’était intensément personnel. Pendant l’enquête, j’ai visité sa ville natale et sa cachette; J’ai interviewé sa famille, ses amis, ses collègues et ses victimes; J’ai inspecté les scènes de ses crimes et lu sa correspondance privée et ses réflexions intimes; Et enfin, J’avais ses os dans les mains“

Sur cette route, il a découvert beaucoup de choses, y compris les plus frustrantes: Mengele était mort en nageant, tranquillement, dans la mer de Bertioga, état de Sao Pauloet a subi un accident vasculaire cérébral. Mais aussi beaucoup extrêmement révélateurs: il y avait plus de mythe que de réalité dans l’importance de Mengele chez les nazis. Pour commencer, il n’était que l’un des 15 médecins travaillant à Auschwitz et certains prisonniers n’avaient même pas entendu son nom. Son prétendu niveau académique n’était considéré comme tel que parmi les clique d’agriculteurs eugéniques de son temps.

La fin de l’enquête, en 1985, n’a pas retiré Mengele de sa vie; ni que dans 1992 une étude ADN confirmer l’appréciation des experts: cet homme qui avait été enterré avec le dernier d’une série de faux noms, Wolfgang Gerhardau cimetière de Embu das Artes, Il était, en effet, le nazi le plus recherché. La fascination causée par le personnage fait de lui un conférencier aux États-Unis et à l’étranger; de temps en temps je lis des notes journalistiques ou des recherches universitaires sur lui; En 2017, il a appris le roman de Guez et l’a lu, comme il l’avait lu un an auparavant Mischling, un autre roman, sur Mengele à Auschwitz, par Affinity Konar.

En 2016, quand il a commencé à écrire sur son expérience de 1985, il a trouvé nouveaux matériaux sur Mengele: fichiers déclassifiés du CIA, longs rapports de Mossad, nouvelle recherche académique sur l’éducation et l’expérience scientifique de Menguele. Ainsi commença ce livre.

“Le camp avait atteint son apogée et fonctionnait à pleine capacité; entre fin avril et juillet, ils y ont été déportés presque 430 000 juifs hongrois, que dans leur écrasante majorité a été tuée à leur arrivée. On pourrait dire que Mengele lui-même a également atteint un stade plus élevé de sa vie », a déclaré Marwell en comparant le médecin à son scénario opératoire le plus célèbre, Auschwitz-Birkenau.

«Si vous pouviez regarder à l’intérieur de votre esprit, j’imagine que cela révélerait l’énorme satisfaction sur le chemin que votre vie a pris. À un jeune âge – seulement 33 ans – il était sur le point de connaître un grand succès. Sa propre étude, sa préparation et son travail acharné l’avaient amené à une place sans précédent dans la poursuite de la science était la passion qui le consumait. Comme il l’a sans aucun doute vu, personne dans l’histoire n’avait eu accès à la matière première qui était devant lui ou avaient été libérés des restrictions qui domestiquaient l’ambition et limitaient les progrès scientifiques. “

«Si la première moitié de la vie de Josef Mengele avait été une accumulation constante de succès qui l’avaient conduit à ce moment, le la seconde moitié serait le démantèlement de tout ce qu’il avait accompli“Ce serait le dernier été de Troisième Reich, qui perdrait le Seconde Guerre mondiale et Mengele, “jadis le centre d’un monde heureux”, serait entraîné avec lui. “Les perspectives d’un avenir prometteur ont diminué à mesure que tout ce qui comptait pour lui s’éloignait de sa portée.”

Le médecin nazi a changé son célèbre tablier immaculé et son uniforme SS, les deux tenues avec lesquelles il était connu, par un soldat. Les Soviétiques n’avaient pas encore atteint Auschwitz, où même les plus bronzés Armée rouge ils ont pleuré, mais le médecin a prévu à la fin qu’il semblait proche, et s’est perdu dans le chaos ce qui ne fera qu’augmenter lorsque l’Allemagne sera divisée en différentes zones de contrôle militaire alliées. Comme ça Il a attendu quatre ans, quand il est parti pour l’Amérique du Sud, territoire de prédilection pour la cachette des autres nazis. De la même manière que Adolf Eichmann, obtiendrait des documents argentins gracieuseté de Gouvernement de Juan Perón, qui n’avait pas encore combattu église catholique et collaboré à leurs besoins de cette façon.

«Au fur et à mesure de ce démantèlement, un processus complémentaire a commencé par lequel ses la réputation atteindrait des sommets presque mythiques: pour le monde, il deviendrait à la fois la personnification du mouvement qui l’avait encouragé et le plus connu parmi les auteurs de ses crimes », a expliqué Marwell. “Alors que certains l’appelaient” le ange de la mort’, Mengele est devenu un personnage reconnu de la culture populaire qui a agressé les cauchemars et harcelé les visions diurnes des légions. À un moment donné, il est apparu comme l’incarnation non seulement de l’Holocauste lui-même, mais de l’échec de la justice après la guerre.“

Et pourtant, sans que cela diminue un peu son service, le mythe semble avoir été beaucoup plus grand que lui.

Expériences avec les humains et les mythes

En plus de sélectionner les détenus arrivant au camp – ceux qui seraient tués immédiatement, ceux qui commenceraient par effectuer des travaux forcés – à Auschwitz Mengele faisait partie d’une équipe de médecins, pharmaciens et infirmières d’environ 15 hommes et femmes. À l’origine, leurs tâches consistaient moins en expériences cruelles avec des humains qu’en prendre soin de la santé des officiers SS et des conditions sanitaires du camp, comme prendre des mesures pour prévenir les épidémies de typhoïde, l’une des réalisations de Mengele.

Mais – comme le New York Times l’a cité dans sa critique de livre, le psychiatre Robert Jay Lifton, c’était pour comprendre qu’il avait à sa portée un réserve humaine entièrement à votre disposition que Mengele a entrepris de poursuivre ses ambitions plus idéologiques et racistes que scientifiques, et donc “Ses actions articulaient parfaitement l’essence du terrain”. Lorsqu’il a utilisé les installations d’extermination comme laboratoire, Mengele n’a pas été trompé, car il écrira plus tard à son fils: “Je n’ai pas inventé Auschwitz, ça existait déjà”. Il n’a déployé ses expériences que dans l’environnement permissif, sans limites éthiques, que le domaine lui offrait.

La perspective prétendument biomédicale qui accompagnait l’idéologie de Adolf Hitler et sa cour au combat contre les ennemis de la Course aryenne Il avait parmi ses objectifs de préserver et d’optimiser les caractéristiques germaniques. Dans son obsession de l’eugénisme, Mengele était particulièrement intéressé par ce qu’il considérait anomalies, et là, il a concentré ses expériences avec les humains: des jumeaux, des personnes atteintes de gigantisme ou de nanisme, des personnes aux yeux de couleurs différentes, des Roms qui ont souffert de certaines maladies comme une forme de gangrène bactérienne.

«Ils sont devenus sujets d’étude vivants pour des interventions chirurgicales et médicales radicales », a synthétisé Christopher Priest dans The Spectator. «Mengele a mesuré et coupé et injecté et a prélevé des échantillons. Il n’a jamais utilisé d’anesthésie. Tout le monde a souffert de douleurs odieuses et presque tout le monde a succombé à la mort du martyre“

Comme ça Mengele et Auschwitz mélangés comme une seule chose, et la renommée de “l’ange de la mort” est venue aux prisonniers qui ne l’ont jamais vu. Mais Marwell, dans son nouveau livre, insiste sur modérer la légende de Mengele. Il y a d’innombrables crimes, c’est vrai, mais il y a aussi Beaucoup d’exagération. “Ce que l’on sait de l’époque de Mengele à Auschwitz est plus rhétorique que vrai”, écrit-il. “L’énorme réputation de Mengele en tant que monstre médical est inversement proportionnelle à ce qui est connu et compris comme ayant été fait.”

Steven Aschheim a synthétisé dans le Times: «Au fait, certains les prisonniers disent qu’ils n’ont jamais entendu son nom. La mémoire des survivants – peut-être accentuée de manière suggestive par la notoriété ultérieure de Mengele – n’a pas toujours été exacte. Ainsi, une poignée de survivants se sont souvenus avoir été sélectionnés par Mengele avant d’arriver au camp. Certains ont dit que Il parlait hongrois, ce qui n’était pas le cas. D’autres le croyaient grand et blond; en fait, il était relativement petit et aux cheveux foncés. Compte tenu de leur toute-puissance présumée, des accusations grotesques ont circulé. » Enfin, certaines des expériences les plus monstrueuses, telles que la stérilisation de masse ou études sur les effets de la faim, étaient l’œuvre de ses collègues, non moins célèbres, moins brutaux, a établi Marwell.

Avant et après le terrain

Si les origines de Mengele, dans une famille conservatrice, catholique et amusante, il est difficile d’atteindre l’image du nazi que le monde connaît. Marwell a placé sa décision d’étudier la médecine, la génétique humaine et l’anthropologie dans le contexte scientifique des années 1930 en Allemagne. Comme il ne faisait pas mal, il a accepté une formation compétitive en Munich, Bonn et Francfort– et il était ambitieux, son appartenance à Parti nazi c’était une étape logique, qu’il a prise 1938en même temps que rejoint les SS. Depuis lors, il était, et jusqu’à la fin de ses jours, un nazi convaincu.

En tant que membre de la division Waffen-SS Viking combattu dans le Front russe Tout en travaillant sur Institut de Francfort pour la biologie héréditaire et l’hygiène raciale, centre de recherche très proche de l’idéologie nazie, s’est offert comme bénévole être médecin à Auschwitz. Le responsable du lieu, qui avait été directeur du doctorat de Mengele, Otmar von Verschauer, l’a recommandé et l’a aidé à être nommé.

Après la guerre, en fuyant les Soviétiques, Mengele a été arrêté par les Américains En tant que prisonnier de guerre. Mais dans la désorganisation de ces jours de Juin 1945, n’était pas encore sur la liste des grands criminels de guerre, et fin juillet, il a été libéré. Pour ses contacts et grâce à l’argent de sa famille, il a obtenu ses premiers faux documents, au nom de Fritz Ullman. Il a travaillé dans le domaine jusqu’à ce que ce soit son tour dans le ratline, le système de vol Amerique du Sud.

A vécu dans Buenos Aires et sa banlieue nord de 1949comme Helmut Gregor; dans 1956 Il a obtenu un passeport de l’Allemagne de l’Ouest avec son vrai nom et voyagé à L’Europe; À son retour, il a abandonné les pseudonymes. Il a participé à la propriété d’un laboratoire et a pratiqué la médecine illégalement. La mort d’une adolescente après un avortement, en 1958, lui fait craindre que ils pourraient découvrir leur parcours. Échappé à Paraguay, où il a obtenu des documents tels que José Mengele. Mais en 1960, après la spectaculaire opération israélienne qui a conduit à enlèvement d’Eichmann pour le juger à Jérusalem, Il savait qu’ils étaient sur sa piste. Grâce à des amis fidèles, des partisans nazis et de l’argent de sa famille, a noté Marwell, il a pu retourner dans disparaître, cette fois au Brésil.

Le roman de sa vie (final)

Bien qu’ils ne savaient pas que Mengele venait de mourir, en 1979 Les législateurs américains, sous l’impulsion de la députée de New York Elizabeth Holzmanavait créé un Bureau des enquêtes spéciales (OSI) dans le Ministère de la justice pour poursuivre les criminels de guerre nazis. En février 1985Marwell, qui y travaillait, a été chargé de participer à la recherche internationale que les États-Unis, l’Allemagne et Israël ils avaient monté après une nouvelle piste sur Mengele, pour le localiser et le traduire en justice.

Le livre est basé sur sources directes, à la fois d’archives et d’entretiens, mais aussi dans Écrits de Mengele. «J’ai lu sa correspondance et ses journaux à la fin de sa vie et je me suis exposé aux détails intimes de ses plaintes concernant sa santé, ses frustrations, ses réflexions privées et le style et le rythme de ses pensées. De plus, j’ai eu accès à la tentative de Mengele d’entreprendre l’entreprise dans laquelle j’étais. À la fin de sa vie, il a commencé à écrire sa biographie mais a choisi de le faire sous la forme d’un roman autobiographique, qui parlait d’un homme «formé par son temps d’une manière très spéciale», a déclaré Marwell.

«Pour des raisons liées à la sécurité et à la protection, Mengele a décidé de romancer les noms des personnages et des lieux. Mon défi était déchiffrer votre tentative d’obscurantisme et déterminer les vrais noms des individus et des sites qui ont joué un rôle central dans leur histoire. Ce faisant, mes efforts ont complété ceux de Mengele: décoder ce qu’il avait crypté” Par conséquent, at-il averti, “son” autobiographie “est devenue une source irremplaçable et inestimable”.

En 1992, après confirmation de l’identité de Mengele par des études ADN, l’affaire OSI a été classée. Marwell a noté que deux fonctionnaires à ce moment-là, qui ont été remis «Dans l’affaire de Josef Mengele», le rapport final des travaux, aurait à nouveau à voir avec des affaires publiques de premier plan à l’avenir: le sous-procureur général de la chambre criminelle, Robert S. Mueller IIIet son patron, le procureur général William Barr.