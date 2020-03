Joueur de football équatorien Ibarra en détention provisoire pour tentative d’homicide au Mexique

MEXIQUE, 8 mars (.) – L’Équatorien Renato Ibarra, milieu de terrain du Club América, est en détention provisoire pour cause de violence familiale et de tentative d’homicide au Mexique, a déclaré dimanche son avocat Paloma Taracena.

L’équipe équatorienne de la Coupe du monde 2014 au Brésil a été arrêtée jeudi soir pour avoir agressé sa femme Lucely Chalá, enceinte de 10 semaines.

“Pour la qualification de l’affaire, une détention préventive informelle sera accordée, mais nous sommes sur le point de prolonger la peine pour fournir plus de preuves”, a déclaré Taracena aux journalistes après avoir quitté l’audience où un juge l’a accusé. à Ibarra les crimes de violence familiale et les tentatives d’homicide.

“Nous avons six jours pour le prochain public, tout va être soutenu par les preuves dont nous disposons. C’est une question sensible dans le pays, les questions de genre, je pense que nous sommes dans une situation alarmante pour les femmes”, a-t-il ajouté.

L’année dernière, près de 1000 femmes ont été assassinées au Mexique pour des raisons de genre, soit 137% de plus qu’en 2015, lorsqu’elles ont commencé à tenir des registres officiels, ce qui a déclenché l’indignation de la société et les pressions pour que les autorités prennent des lettres le sujet.

Pour cette raison, des milliers de femmes défilent dimanche dans la capitale et dans d’autres villes du pays contre la violence grandissante et l’impunité généralisée. [nL1N2B104U]

Ibarra a un contrat jusqu’en 2023 avec les “Eagles” of America, club qu’il est arrivé en 2016.

L’équipe mexicaine a déclaré la semaine dernière qu’elle ne rendrait aucune décision sur l’affaire tant que les autorités n’auraient pas terminé leur enquête.

Ibarra a commencé sa carrière en 2009 avec le National de l’Équateur et deux ans plus tard, il est allé à la Vitesse of Holland.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)