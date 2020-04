Journal de bord de l’arche de Noé (jour 11) | Couverture

Convaincu que j’avais un dimanche de congé, j’ai commencé la journée calmement en lisant les recherches américaines sur le coronavirus. J’étais dedans, quand le son de l’entrée d’un message “whatsapp” m’a averti que de nouveaux quadrants avaient été dessinés et que c’était mon tour aujourd’hui.

Ils m’ont averti à 09h30 que j’étais attendu dans l’arche de Noé à 08h00. Surpris par les nouvelles et pour éviter de laisser mes collègues suspendus, j’ai couru à l’hôpital de campagne.

Ma salle n’était pas non plus pleine aujourd’hui et environ 40 des 50 lits disponibles étaient occupés. Au cours de la matinée, nous avons donné 6 congés et il n’y a pas eu d’admission. J’ai trouvé tous les malades très stabilisés. Même un patient qui a eu une arythmie la semaine dernière et a eu quelques mauvais moments a admis qu’il était phénoménal. Voilà donc comment je l’ai mis dans le rapport. J’aime noter les sentiments que les patients eux-mêmes me transmettent, car je pense qu’ils sont importants pour faire les évaluations.

Aujourd’hui, docteurs, nous avons commenté que, bien qu’aucune étude de genre ne le certifie encore, ce coronavirus se comporte différemment chez les hommes et les femmes. Les hommes sont affectés d’une manière différente: avec plus de symptômes, plus de fièvre et plus de complications et de pneumonie.

Nous avons vérifié cela dans mon centre de santé, où deux compagnes ont eu de la fièvre pendant 3 ou 4 jours et elles sont décédées sans autres complications, tandis que lorsqu’elles ont infecté leur mari, elles sont devenues une pneumonie. L’un devait être admis et l’autre pouvait être transmis à domicile. Les hommes passent un moment terrible avec ce Covid-19.

De plus, d’après ce que j’ai vu à l’Ifema, cela me donne le sentiment que les femmes sortent plus vite, il y a plus de rénovation des lits et les hommes ont plus de mal à surmonter. Cela pourrait être dû à un problème hormonal, bien qu’il n’y ait toujours pas de certitude.

Mais il est vrai que sous mon contrôle du hall 9, les lits féminins vont au numéro 20 et les 30 autres sont réservés aux hommes.

Quand j’ai terminé le quart de travail, sans surprise, puisque tout s’est bien passé, je suis resté manger dans l’un des restaurants du parc des expositions Ifema et ils m’avaient dit qu’ils étaient ouverts pour assister le personnel que nous travaillons dans cet hôpital de campagne.

Le restaurant avait préparé toutes les tables pour qu’elles soient individuelles et les distances de séparation respectées pour éviter les infections, mais plusieurs avaient décidé de les assembler et mangeaient sans masque, l’une devant l’autre.

Quand j’ai fini de manger, j’ai dit au responsable du restaurant que les gens ne devraient pas être autorisés à manger face à face et aussi près les uns des autres à la même table qu’ils le faisaient sans respecter la distance du mètre et demi de sécurité.

Il m’a dit qu’il avait retenu leur attention, mais qu’ils l’avaient ignoré. Quand j’ai fini de manger, je me suis adressé à eux pour leur dire que c’était fou et irresponsable ce qu’ils faisaient, le maximum étant personnel qui s’occupe des patients atteints de coronavirus à Ifema.

C’est incroyable! J’ai été très surpris que les travailleurs de cet hôpital de campagne eux-mêmes ne comprennent pas ou ne respectent pas les règles de protection pour prévenir les infections. Des gens qui travaillent à l’Ifema et qui font ce travail important!

Surtout, il n’est pas acceptable que tous les bars et restaurants d’Espagne soient fermés et c’est ce qui se passe ici. Je l’ai communiqué aux responsables afin qu’ils mettent fin à cette pratique.

Heureusement, la plupart d’entre nous dans le restaurant occupaient une seule table, gardant nos distances. Les seuls qui ne les ont pas rencontrés étaient trois groupes, qui avaient rassemblé les tables et bavardaient de façon si animée quatre par quatre. EFE

oli jla