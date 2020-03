Journal de bord de l’arche de Noé (jour 2) | Couverture

J’ai commencé mon quatrième jour à l’arche de Noé un peu dégoûté. Hier, l’organisation s’était beaucoup améliorée, mais aujourd’hui, nous avons fait quelques pas en arrière. La nuit dernière, les quadrants ne nous sont pas parvenus, ce qui a provoqué un gros gâchis en ce qui concerne la distribution des billets des médecins aux différents contrôles dans lesquels les services de l’Ifema ont été divisés pour s’occuper des patients.

De plus, ils ont commencé à nous former à l’utilisation du système informatique de gestion clinique Selene afin que nous puissions faire l’historique et le suivi des patients à l’aide de tablettes, plutôt que sur papier, comme nous le faisons maintenant, et ils nous ont tous réunis dans une pièce.

Il n’est pas logique que, étant au rez-de-chaussée, ils nous fassent tenir très proches dans une petite pièce, protégés uniquement avec des masques et des chapeaux, sans respecter les distances de sécurité. En plus de cela, ils nous ont donné un morceau de papier à signer avec un stylo qui allait de main en main.

Après avoir suivi ce cours d’informatique, vers 11 heures du matin, je suis devenu sous mon contrôle pour voir les malades. Comme cela s’est produit hier, les 40 lits n’étaient pas occupés: il y avait encore moins de patients et ils étaient en meilleure forme. Au cours de la première heure, ils avaient donné leur congé et personne n’était dans un état critique.

En entrant, je suis allé au contrôle central, où il y a une série de tableaux avec tout le matériel dont nous avons besoin pour commencer à évaluer les malades, ce que nous faisons généralement deux par deux.

Aujourd’hui, j’ai eu un partenaire très raisonnable et agréable avec qui j’ai très bien compris. C’est très bien de travailler en binôme, parce que moi, par exemple, en raison de ma spécialité en soins primaires, je me consacre au tabagisme, à l’alcoolisme, etc., et mardi j’ai rencontré un médecin expert en réanimation cardio-respiratoire, dont j’ai beaucoup appris.

J’ai sorti une patiente qui n’avait pas eu de fièvre depuis trois jours et qui était bien sous saturation en oxygène, à 90 ans, et j’ai dit qu’elle était meilleure que moi. Mais juste au cas où, je lui ai demandé de se lever et de marcher 100 mètres pour le rendre plus sûr.

Vous devez voir les peurs du patient. Par conséquent, lorsque je les acquitte, j’explique les critères que j’ai utilisés pour prendre cette décision. Dans ce cas, cette femme avait 14 jours depuis le début des symptômes et depuis trois ans elle n’avait pas eu de fièvre.

La chose la plus inquiétante au sujet du processus de coronavirus se produit autour du huitième jour, c’est-à-dire lorsque la pneumonie commence. Alors celui qui a déjà 14 ans et qui va bien, il vaut mieux rentrer chez lui. J’ai dit à la patiente qu’elle devait être heureuse car, en plus d’être bien, elle avait déjà fabriqué des anticorps contre le virus.

L’une des choses qui fonctionne bien, c’est qu’en cas de congé, l’avis est envoyé dans une base de données et le patient est invité à prendre un taxi pour rentrer chez lui sans rien payer. C’est apprécié. Cette femme vivait avec son fils, qui avait déjà transmis le virus et allait bien, mais il ne s’agissait pas de quitter la maison pour aller la chercher.

Il y a un très beau moment, car les autres patients sont très heureux et commencent à applaudir. Pour ceux qui sont là, il est très encourageant de voir comment les gens en ressortent. Lorsque vous êtes ici et que vous avez l’incertitude de ne pas savoir comment le virus va réagir dans votre corps, il est très encourageant de voir que les gens se lèvent, mettent leurs vêtements de ville et s’en vont.

La journée a été plus calme pour les patients. Ils ne nous ont laissé aucun problème d’aucune condition critique et nous avons donné deux congés sans aucun nouveau revenu.

C’est peut-être parce qu’ils entraient déjà dans les nouveaux pavillons qu’ils ont permis, les numéros 7 et 9, qui, selon ce qu’on nous a dit, ont de meilleures conditions. Même dans l’un d’eux, il y a une unité de soins intensifs, qui, je pense, n’a pas encore commencé à fonctionner.

Et donc la journée s’est terminée, avec l’incertitude de ne pas savoir si demain je devrai retourner au parc des expositions Ifema ou si je devrai me battre. Je pense que nous travaillons six jours d’affilée et nous avons un jour de congé, mais je ne sais toujours pas s’ils me compteront les jours précédents où j’ai travaillé dans mon centre de santé pour faire ce décompte: ce que j’ai dit, je ne sais pas si je pourrai être ici demain pour vous en parler.

Olivia alonso