Journal de bord de l’arche de Noé (Jour 6) | Couverture

Aujourd’hui, je débarrasse à la maison. C’est à mon tour, selon le quadrant, qu’hier nous avons préparé les différentes commissions d’assemblée que nous avons nous-mêmes créées pour organiser les travaux. Un plan qui prévoyait tout le mois d’avril et que les responsables de l’arche de Noé ont déjà été chargés.

Le problème, c’est qu’ils ne s’organisent ni ne nous proposent une alternative pour mettre un peu d’ordre dans le chaos qui règne dans cet hôpital de campagne. Donc, à cette heure de mardi après-midi, je ne sais toujours pas ce que mon retour au champ de foire d’Ifema m’apportera demain.

Vont-ils envoyer un quadrant ou serons-nous de retour dans la forêt? Un saut de brousse, d’ici à là et de perdre un bon moment, où, au lieu de visiter les malades, de faire l’évaluation et le suivi appropriés, nous irons d’un endroit à un autre sans savoir ce que nous devons faire.

Cette situation génère beaucoup d’impuissance parmi le personnel de santé. Beaucoup ont été retirés de leurs centres de santé pour aller à Ifema, pour ne rien faire du tout. D’autres se sentent plus utiles et voient des patients, bien que beaucoup moins de temps que nous le souhaiterions.

J’ai entendu dire qu’aujourd’hui, le 31 mars, 51 centres de soins primaires ont été fermés à Madrid et 15 sont restés opérationnels, uniquement le matin. Les patients sont dirigés vers un autre centre de référence ouvert dans l’après-midi.

Les centres de santé sont en train d’être démantelés, ce qui peut poser de nombreux problèmes car, à part le coronavirus, il y a des choses qui sont également importantes et qui sont négligées. La veille de mon arrivée dans cet hôpital de campagne le 24, j’ai appelé 55 patients pour les suivre par téléphone.

Ces jours-ci, bien que je sois allé à Ifema, j’ai continué à les appeler. Surtout cinq d’entre eux, qui m’inquiètent beaucoup: je m’inquiète beaucoup pour une personne de 85 ans qui a le virus, une autre diabétique ou immunodéprimée.

De nombreuses personnes sont surveillées à domicile par les centres de santé, qui font un travail silencieux et très utile, et leur fermeture peut créer un très gros problème.

D’un autre côté, on m’a dit qu’il avait été annoncé que le service de soins intensifs commencerait à fonctionner dans cet hôpital de campagne demain. Ce sera dans le pavillon 7, qui a commencé à recevoir des patients hier, des patients qui, comme vous le savez, ne peuvent pas absorber les hôpitaux de Madrid et sont transférés ici.

J’espère que si c’est le cas, tout est parfaitement planifié pour que ce domaine hautement spécialisé puisse commencer à fonctionner sans problème.

L’installation d’une unité de soins intensifs n’est pas la chose la plus compliquée, et cela a déjà été fait dans le pavillon de la foire, mais la difficulté est de le faire fonctionner correctement. Pour cela, un personnel hautement spécialisé et préparé est nécessaire, qui doit travailler dans des conditions très spécifiques.

Mais je ne vais pas anticiper les événements ni me mettre au pire. Demain sera un autre jour, je vais vous le dire.

(Le journal de bord de l’arche de Noé est une série spéciale d’EFE coordonnée et éditée par Olivia Alonso, avec le témoignage quotidien à la première personne d’un médecin volontaire à l’hôpital de campagne d’Ifema à Madrid).