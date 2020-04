Journal d’état des alarmes. Journée 20 | Couverture

L’Espagne a enregistré plus de 900 décès par coronavirus ce vendredi pour la deuxième journée consécutive, portant le nombre total de décès à 11 000, dont près de 118 000 infectés, à égalité avec l’Italie, bien que le taux de croissance des infections ait atteint son rythme plus bas, avec 6,7 pour cent, tandis que les hospitalisations et les admissions dans les ucis sont stabilisées, qui devraient atteindre leur point critique dans les dix prochains jours.

Le vingtième jour de l’état d’alarme, le gouvernement a commencé à étudier une nouvelle prolongation pour prolonger la durée de l’emprisonnement et les conditions dans lesquelles il le proposera au Congrès, tandis que les autorités sanitaires évaluent si l’isolement peut être «assoupli» décrété avec des mesures de protection qui ne compromettent pas les progrès.

Ce sont les principaux titres de la journée:

– L’Espagne enregistre pour le deuxième jour consécutif plus de 900 décès par coronavirus (932) et le total des décès est proche de 11 000

– Les contagions sont à égalité avec celles de l’Italie, avec 117 710, alors que son taux de croissance atteint son plus bas taux (6,7%)

– Le nombre de patients hospitalisés et le nombre de patients en USI se sont stabilisés avant d’atteindre le point critique

– L’Espagne est consolidée comme deuxième pays, après la Chine, avec plus de patients guéris (30 513) après leur sortie

– Le gouvernement envisage de prolonger à nouveau l’état d’alarme et les conditions dans lesquelles il le présentera au Congrès

– Les autorités sanitaires évaluent si le confinement peut être assoupli avec des mesures de protection qui ne compromettent pas les progrès

– Sánchez lance un appel à l’unité pour combattre le virus “bien plus tôt que prévu et prévu”

– La santé conseille aux agents de santé présentant des symptômes bénins et n’ayant pas subi de tests de diagnostic de travailler après sept jours

– Les pharmaciens demandent une tarification des produits de protection contre les virus pour éviter des augmentations abusives

– L’armée ne patrouille pas dans les rues avec la garde civile pour le moment mais renforcera la sécurité aux frontières

– Les travaux indiquent que les entreprises pourront renégocier ERTE après l’état d’alarme

– La bourse espagnole clôt la semaine avec un record de chômage avec une baisse de 2,9%

– Pâques se déplace vers les réseaux sociaux et les balcons dans toute l’Espagne

– Madrid, Murcie, la Catalogne, les îles Baléares et la Galice feront l’EBAU la deuxième semaine de juillet