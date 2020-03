Journal d’état des alarmes. Journée 9 | Couverture

Plus de 460 personnes sont décédées des coronavirus et plus de 33 000 sont déjà enregistrées comme infectées en début de semaine, classées comme essentielles pour voir l’évolution de la pandémie et si les mesures de confinement décrétées par le gouvernement fonctionnent.

Les chiffres absolus sont énergiques, mais il y a une tendance, qui doit encore être confirmée et qui ouvre une petite fissure d’espoir: le taux de contagion n’augmente pas et même diminue, même si certains ont connu un pic, au centre de l’épidémie , Madrid, qui, après avoir installé un gigantesque hôpital de campagne à Ifema, a décidé d’utiliser le Palais de glace comme morgue pour faire face à l’escalade des décès.

– Le nombre de morts augmente de 462, le nombre le plus élevé en un jour depuis le début de la crise sanitaire.

– La tendance à la contagion se poursuit, avec 4 527 atteignant un total de 33 000, et les admissions en USI sont réduites de 15 à 13%.

– Salvador Illa souligne que ce sera une semaine “très difficile” au cours de laquelle le pic des infections pourra être atteint.

– L’Espagne recevra un million de tests rapides cette semaine, qui arriveront en premier dans les toilettes et les maisons de repos.

– Le gouvernement rejette la fermeture totale de la production, car il dit qu’elle est déjà orientée vers les services essentiels et lutte contre le coronavirus.

– Madrid utilisera les installations du Palais de glace comme morgue en raison de la saturation des entreprises funéraires.

– Casado s’entretient avec Sánchez pour demander plus de moyens et des tests massifs et réitérer son soutien à la prolongation de l’état d’alarme.

– L’ERC s’abstiendra en prolongation du décret s’il n’y a pas d’isolement général.

– Carmen Calvo, admise dans un hôpital avec une infection respiratoire.

– La police alerte d’un virus qui attaque le système informatique des hôpitaux.

– Les communautés pourront ouvrir des hôtels pour héberger du personnel de santé ou pour des consultations ou des hospitalisations légères.

– L’armée aide dans 73 maisons de soins infirmiers et patrouille avec la garde civile.

– Le gouvernement étudie un revenu temporaire pour les groupes les plus vulnérables.