Journal sportif espagnol en état d’alerte | PracticoDeporte

La Pandémie de coronavirus COVID-19 cela laisse tous les amateurs de sport sans événements sportifs, bien que ce ne soit pas pour cette raison que le sport et, surtout, les athlètes cessent d’être les protagonistes du jour, car la situation les affecte aussi, et beaucoup.

Dans ce blog, vous souhaitez résumer vos opinions, nouvelles et idées pour la formation à domicile, en bref toutes les informations générées par les athlètes espagnols liés à la situation causée par cette pandémie.

Gisela Polished

Le marin Gisela Polished, champion du monde de ‘kitesurf’ (planche avec cerf-volant) et aspirant à concourir aux Jeux de Paris 2024 dans la nouvelle modalité d’hydrofoil (hydrofoil), a souhaité ce mercredi être solidaire des athlètes qui se rendront à Tokyo 2020 et a souligné que “Il n’est pas juste de” partir “sans formation” et que “la chose la plus logique” serait le report dû à la pandémie de coronavirus.

La navigatrice catalane basée à Tarifa (Cadix) a déclaré à Efe que la situation en Espagne avec l’isolement de Covid-19 et les contagions produites est “très compliquée” pour la population, qu’elle a encouragée à surmonter cette crise. sanitaire.

Gideon Guardiola

Gideón Guardiola, joueur de l’Allemand Rehin Neckar Löwen et de l’équipe espagnole de handball, a confirmé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus et qu’il était chez lui, sans fièvre, mais isolé.

Le joueur de 35 ans de Petrer (Alicante) a subi un test mardi en Allemagne avec le reste du personnel de son club à la suite d’un test positif pour l’un d’entre eux. Au total, trois joueurs de l’équipe se sont révélés positifs, dont Gideon.

“Dans mon équipe, ils ont détecté un cas de coronavirus et hier mardi, presque tous les joueurs ont passé un test. Aujourd’hui à deux heures de l’après-midi, ils m’ont appelé pour me dire que je fais partie des personnes concernées. Ma situation ne change pas beaucoup non plus car ma famille et moi Nous étions déjà en quarantaine depuis samedi “, a expliqué Gideon, qui vit dans la ville allemande de Heidelberg avec sa femme et ses enfants.

Florentino Pérez

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a envoyé ce mercredi une lettre aux membres du club dans laquelle il leur a fait part de son souhait qu’ils “soient bien face à ces circonstances exceptionnelles et difficiles” que vivent en Espagne et dans le monde la pandémie de COVID-19, un “immense défi” qu’il espère relever entre tous.

“Je veux également exprimer, au nom de tous les fans de Madrid, ma solidarité avec les familles que cette pandémie de coronavirus a frappées directement. Toute notre force et notre courage pour essayer de surmonter la douleur de ceux qui sont touchés”, a poursuivi Florentino. Pérez.

Alavés-Baskonia

Le groupe Alavés-Baskonia a détecté 15 cas de coronavirus parmi les travailleurs de l’entité, 3 d’entre eux correspondant à des joueurs de la première équipe du Deportivo Alavés, alors qu’il n’y a pas de positif parmi les joueurs de Kirolbet Baskonia.

Les tests effectués au cours des dernières heures ont révélé 15 positifs: 10 à Alavés et 5 à Baskonia. Dans le cas du club de football, il y a 3 joueurs et 7 membres du personnel d’entraîneurs infectés, tandis que dans la division basket, les joueurs ne sont pas concernés et tous les cas sont des travailleurs. Tous sont asymptomatiques et en bonne santé.

Susana Rodríguez

Susana Rodríguez, champion du monde de triathlon dans la catégorie des déficiences visuelles en tandem avec Paula Garcia, et avec le rêve en tête d’assister aux Jeux de Tokyo 2020, il a maintenant d’autres priorités, comme son travail à l’hôpital de Saint-Jacques-de-Compostelle où il est médecin résident dans la spécialité de médecine physique et de réadaptation.

“J’aime beaucoup le sport, les Jeux sont l’une de mes grandes priorités, je leur consacre beaucoup d’efforts, mais je suis préoccupé par cette situation”, se référant à la pandémie de coronavirus COVID-19.

Mari Paz Vilas

Attaquante féminine de Valence Mari Paz Vilas Mardi, il a demandé une collaboration sur son compte Instagram pour obtenir un vélo stationnaire ou elliptique et s’entraîner à la maison, car il vit dans un appartement sans terrasse ni jardin, ce qui lui interdit de réaliser tout type de course pendant la quarantaine établie en raison du coronavirus.

«Je veux faire une demande à une âme charitable qui veut m’aider à rester en forme. Comme je vois que cela dure longtemps et que je vis dans un appartement sans terrasse ni jardin où je peux faire une sorte de course, si quelqu’un peut me donner un vélo stationnaire, elliptique, etc., je l’apprécierais. Merci », a-t-il indiqué dans son compte personnel.

Unai Núñez

Le centre international de l’Athletic Club Unai Núñez révèle à travers les réseaux sociaux que ce qu’il fait pendant son confinement à la maison est “promener les chiens, jouer le jeu et s’entraîner autant que possible”.

“Je promène les chiens, je joue au jeu et je m’entraîne comme je peux”, répond le joueur de Sestao à ce sujet dans une histoire sur Instagram dans laquelle il avoue que son rêve est de “gagner un titre d’athlétisme”.

Fernando Llorente

L’Espagnol Fernando Llorente, attaquant de Naples, vit des jours isolés dans sa maison napolitaine en raison de l’émergence du coronavirus et exerce selon le programme d’entraînement commandé par l’entraîneur Gennaro Gattuso sur votre balcon avec vues du Vésuve, comme le montre une vidéo publiée ce mercredi par le club italien.

L’équipe de Naples, rivale de Barcelone lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ne retournera pas travailler au centre sportif Castel Volturno avant le 23 mars et les joueurs doivent effectuer des exercices athlétiques et de renforcement musculaire depuis leur domicile.

Les entraînements prévoient également des exercices de «crossfit» que Llorente effectue dans sa maison de Posillipo, un quartier où vivaient également ses collègues et ses compatriotes. Fabián Ruiz y José Callejón, qui offre une vue privilégiée sur le Vésuve, le volcan qui domine la ville.

Canalejo et García

Les deux rameurs sévillans Jaime Canalejo et Javier García, Classés pour Tokyo 2020 dans la catégorie des deux sans barreur, ils continuent à préparer ce rendez-vous chez eux consciencieusement mais “aussi normalement que possible”.

García voulait expliquer à l’Agence EFE qu’il “s’entraîne à la maison avec du matériel depuis quelques jours” qu’ils ont apporté de la Centre de haute performance de Séville où il travaille habituellement. “J’ai un ergomètre, qui est utilisé en hiver dans les pays froids” et aussi un vélo avec un wattmètre.

Lluis Cortés

L’entraîneur de Barcelone, Lluís Cortés, coordonne depuis son domicile de Balaguer (Lleida), le télétravail qui est également effectué par ses joueurs et le reste de l’équipe technique, confiné par le coronavirus.

La tâche de Cortés s’articule autour de trois axes principaux: le respect des plannings pour créer des routines, des rencontres en ligne et l’accompagnement des joueurs avec des plans d’entraînement, qui comprennent la préparation physique et psychologique, l’analyse technique, défis de compétences, informations nutritionnelles et évidemment médicales.

Maria Perez

L’athlète espagnol Maria Perez, actuel champion d’Europe de 20 kilomètres de marche, s’est associé à d’autres athlètes espagnols pour demander le report des Jeux de Tokyo 2020 en raison des “moments terribles” que traverse le monde l’expansion du coronavirus.

Ses premiers Jeux Pérez, avec le minimum déjà fait, il est clair que s’ils se produisaient, les Jeux se joueraient sans les conditions d’égalité nécessaires. “Ce seront mes premiers Jeux, ce qui est le rêve de tout athlète, mais si j’ai appris quelque chose de mes références olympiques, c’est que l’une des valeurs essentielles est celle de l’égalité des conditions”, a expliqué le marcheur espagnol.

Mireia Belmonte

MIreia Belmonte Il a également regretté qu’après avoir dû quitter la RCA de la Sierra Nevada en raison de sa fermeture, il ne dispose d’aucun pool pour continuer à s’entraîner pour les Jeux de Tokyo 2020.

Pour cette raison, le nageur catalan rappelle que les athlètes hongrois ou italiens peuvent s’entraîner à l’extérieur ou dans des centres de haute performance. “Si l’Italie, qui est pire que nous, a trouvé une solution pour que les athlètes puissent s’entraîner, je pense que notre pays ne l’est pas moins et peut rechercher des solutions égales ou meilleures.”

Après avoir dû quitter la RCA de la Sierra Nevada et n’avoir aucun endroit où aller pour former #YoMeQuedoEnCasa.

Rester à la maison est un geste de solidarité et de courage. Tous ensemble, nous en sortirons! ???? pic.twitter.com/6gLA3gkCuA

– Mireia Belmonte (@miss_belmont) 14 mars 2020

Fernando Alarza

Le triathlète Fernando Alarza, quatrième l’an dernier des World Series, en est un autre qui a été très clair sur les réseaux sociaux. Après avoir entendu parler du report de la Coupe de l’Euro prévu pour juin, il a écrit: “Je pense que le Comité International Olympique devrait suivre l’exemple du football et montrer qu’il s’intéresse à la santé des athlètes”.

Le sportif de Talavera a ajouté que “nous ne voulons pas des Jeux dans des conditions inégales et qui présentent un risque pour la santé”.

Officiel: la Coupe Euro de Football reportée à 2021. Je pense que le Comité International Olympique devrait suivre l’exemple du football et montrer qu’il se soucie de la santé des athlètes. Nous ne voulons pas de Jeux dans des conditions inégales et qui présentent un risque pour la santé.

– Fernando Alarza (@Fernando_Alarza) 17 mars 2020

practicodeporte@efe.com