Journalistes scientifiques contre le coronavirus: des informations véridiques sans alarmisme | En vedette

L’expansion du coronavirus et l’avalanche d’informations ont conduit l’Association espagnole de communication scientifique (AECC) à rappeler aux journalistes spécialisés que l’information doit être véridique, rigoureuse et sans tomber dans le sensationnalisme.

L’AECC, qui comprend des centaines de journalistes et communicateurs spécialisés dans les sciences et la santé, a fait aujourd’hui de brèves recommandations pour “faciliter” le travail en faisant un reportage sur Covid-19.

Avec plus de 2000 cas signalés en Espagne, il est “essentiel que l’opinion publique connaisse les faits pertinents sur cette crise sanitaire et que les médias abordent un sujet aussi sensible en évitant de répandre l’alarme et la peur dans le public”, explique l’association. dans une déclaration.

Par conséquent, rappelez-vous l’importance de publier des informations «véridiques et rigoureuses», en évitant l’utilisation d’images sensationnelles et d’un langage qui provoquent «la peur ou la panique de l’opinion publique».

Les médias – souligne-t-il – ont “une responsabilité essentielle” pour faire prendre conscience de la menace pour la santé causée par le coronavirus “sans impliquer la diffusion de messages alarmistes, xénophobes ou racistes” et empêcher la propagation de canulars, de complots, de rumeurs et de fausses données

Les informations devraient porter sur «les faits connus et les scénarios qui peuvent se produire, sans que cela implique la diffusion de spéculations ou de données sensationnelles», à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Les journalistes ont la responsabilité de comparer les informations pour répondre aux critères de véracité et de disposer de “sources qui savent spécifiquement répondre aux questions” sur le coronavirus, pour lesquelles il est nécessaire de recourir à des experts dans le domaine.

Dans ce cas et “compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons, l’AECC recommande d’interroger plus d’une personne experte pour connaître des opinions différentes et renforcer la véracité des informations à publier”.

Au moment de la rédaction, il est important d’expliquer les faits et les données dans une langue “claire et accessible au grand public”, en adaptant les expressions et termes techniques à des mots compréhensibles par la société dans son ensemble, mais sans pour autant “perdre la rigueur” “.

En période d ‘«incertitude», le journalisme doit agir, «plus que jamais en tant que service public», expliquant les mesures que les citoyens peuvent prendre pour réduire la transmission du virus et faire connaître ces actions soutenues par des experts du domaine et par Les sources officielles.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de vaccins ou de traitements efficaces ou sûrs contre la maladie, bien que de nombreuses enquêtes soient en cours, qui doivent être signalées “sans générer de fausses attentes quant à ses résultats à court terme” et sans diffuser d’informations sur les pratiques ou les remèdes Cela n’a pas assez d’approbation scientifique.