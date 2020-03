Journée violente à Celaya, ils ont trouvé deux corps et enregistré des incendies dans des entreprises populaires

Les utilisateurs de médias sociaux ont signalé à travers des vidéos et des photographies, une attaque présumée contre des entreprises à Celaya, Guanajuato. Des incendies, des explosions, des affrontements présumés entre des groupes armés et des corps abandonnés mobilisent les forces de sécurité de l’entité.

Vendredi soir 27 mars trois véhicules à moteur faisant office de points de vente de la société Tacos Emilio incendiés, selon les rapports préliminaires.

L’une des premières alertes concernait le hub Manuel Clouthier, près du quartier de Pinos. Là, le feu de trois camions de la société taquera a été enregistré. La police de la circulation est immédiatement arrivée dans la zone pour bloquer la circulation.

Après 8 heures du soir, les véhicules étaient complètement consumés par les flammes. L’incendie a été contrôlé par les pompiers de la ville, selon la confirmation du Secrétariat à la sécurité des citoyens.

Quelques minutes plus tard, il y a eu plus d’incendies à l’extérieur beaucoup de voitures connues localement sous le nom de La Favorita. Une camionnette de type jeep a été retrouvée incendiée, ce qui a provoqué la mobilisation d’éléments préventifs, de pompiers et de l’armée mexicaine, selon des informations parues dans le journal AM.

La confirmation des autorités garantit en revanche que l’incident était sur l’avenue d’irrigation de Colonia Emiliano Zapata. Le premier rapport indique qu’un total de six véhicules ont subi des dommages à différents niveaux.

Le dernier incendie a commencé très près des installations de la Croix-Rouge, même qui a été signalé aux urgences par les résidents de la région qui ont publié des vidéos sur Twitter. À cet endroit, une autre voiture en feu a été trouvée.

Des vidéos de l’incendie ont circulé sur les réseaux sociaux sous différents angles, toutes prises par des résidents des zones qui auraient été attaquées. Les utilisateurs qui ont mis les vidéos en ligne ont assuré que votre quartier vit dans un état de terrorisme.

Le rapport des autorités indique également que l’un des rapports faits la nuit au 911 indiquait l’abandon de deux corps à l’entrée d’une taqueria.

Les autorités se sont immédiatement rendues à l’établissement alimentaire situé sur l’Avenida Constituyentes à Colonia Rosalinda. Au point, ils indiquent, deux personnes sans vie ont été retrouvées. En revanche, la construction a endommagé le portique d’accès principal.

Les autorités ont dû attendre sur les lieux et le protocole de protection a été suivi jusqu’à l’arrivée des éléments du bureau du procureur Général de l’État de Guanajuato.

“En ce moment, en coordination avec les trois niveaux de gouvernement Une opération de sécurité est mise en place pour retrouver les responsables“Ils ont écrit sur leurs réseaux sociaux.

Les affrontements armés présumés qui ont été rapportés sur les réseaux sociaux n’ont pas été confirmés dans le communiqué officiel.

Jusqu’à présent, c’est le seul document officiel où les détails de chacun des crimes ont été précisés. Il est prévu qu’après une enquête approfondie, l’identité des victimes sera révélée, ainsi que la façon dont ils gagnaient leur vie et leur lien possible avec le crime organisé.

