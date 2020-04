JPMorgan: La récession mondiale de COVID-19 sera plus forte et plus courte qu’en 2008 | Économie

Les économistes de la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, ont averti jeudi que selon leurs dernières estimations sur la pandémie de COVID-19, le monde entrait dans une “récession mondiale” qui sera plus courte et plus marquée que lors de la crise. crise financière de 2008, avec le plus grand coup économique attendu au premier semestre 2020 et un rebond “significatif” au second, bien qu’ils n’excluent pas les évolutions en cas de “deuxième cycle” d’infections.

Lors d’une conférence diffusée sur le Web, l’économiste et chef de la direction de la société, Michael S. Hanson, a expliqué qu’il y aura “une contraction assez marquée de la production mondiale, en particulier au premier et au deuxième trimestres, avant qu’un rebond ne se produise” dans le second semestre, qui sera influencé par les politiques “remarquables” monétaires, fiscales et réglementaires promues par les autorités pour soutenir la demande et “tenter de compenser la nature des chocs économiques”.