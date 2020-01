Juan Alberto Belloch reçoit sa médaille d’or “dream” de Saragosse | La société

L’ancien maire Juan Alberto Belloch a reçu mardi la plus haute distinction de Saragosse, la médaille d’or de la ville, avec laquelle, a-t-il avoué lors de son discours, il avait déjà rêvé bien qu’il ne s’attendait pas à l’obtenir si tôt.

Dans un acte dans la salle plénière de la session, où il a été accompagné de collègues de la sphère politique et sociale et de sa famille et ses amis, celui qui a été conseiller municipal pendant douze ans a concrétisé ce désir, sur le point de tourner sept décennies le 3 février prochain.