Juan Antonio Ferrer, le directeur d’Insabi qui manque d’expérience dans le secteur de la santé

L’Institut de la santé pour le bien-être (Insabi), qui remplace l’Assurance populaire, est dirigé par Tabasco Juan Antonio Ferrer Aguilar, mais, contrairement à ce qu’il faudrait pour être le chef de l’Institut, Il n’est pas médecin et n’a aucune expérience dans le domaine de la santé.

Ferrer Aguilar est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres de l’Université d’Olmeca et d’un diplôme en administration des affaires de l’Institut technologique de Tabasco, comme indiqué par le portail Expansion.

Il a travaillé plusieurs années à l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) et il a été directeur de plusieurs zones archéologiques du pays, ayant pour tâche principale de préserver, protéger le patrimoine préhistorique, archéologique, anthropologique et historique du pays.

C’est-à-dire, Presque toute son expérience professionnelle a été dans le domaine de l’archéologie. Mais grâce à sa proximité avec le président, également d’origine Tabasco, Ferrer Aguilar est arrivé à l’institut nouvellement créé, dont le fonctionnement a déclenché une série de controverses, de confusion et d’inconfort parmi les utilisateurs du secteur de la santé.

Ferrer Aguilarqui dans le Paie transparente de l’administration publique fédérale semble attaché à la Commission nationale de la protection sociale en santé avec un salaire mensuel brut de 139 663,59 pesos; Il est chargé de décider où et comment exercer le budget autorisé d’Insabi, en plus de nommer les coordinateurs qui seront en charge des régions de cet Institut.

Bien qu’il soit déjà en service, L’Institut de la santé pour le bien-être n’a pas de règles de fonctionnement. L’exécutif fédéral dispose de 180 jours, à compter du 1er janvier 2020, pour établir ces lignes directrices et modifier le règlement intérieur du ministère de la Santé, dans le but de prodiguer des soins médicaux aux 69 millions de citoyens sans sécurité sociale.

En outre, quelques anciens secrétaires de santé des six dernières années ont fait en sorte que La création de l’Insabi est une «grave erreur» car en plus d’être un revers dans l’octroi de la santé publique, le Fonds de Protection des Dépenses Catastrophiques (FPGC) a été démantelé, que plus de 15 ans ont consolidé une réserve de 80 milliards de pesos et qu’ayant pris 40 milliards de pesos pour les accorder à l’Insabi, il sera impossible de payer les graves maladies des membres de l’Assurance populaire disparue et d’ajouter les nouveaux cas annuels des patients chroniques.

Sur son site Internet, il est noté que le Fonds de protection contre les dépenses catastrophiques «Il fait partie du système de protection sociale en santé et cherche à fournir des services médicaux de haute spécialité aux bénéficiaires de l’assurance populaire qui souffrent de maladies à coût élevé (en raison de leur degré de complexité ou de spécialité et du niveau ou de la fréquence avec laquelle elles surviennent), qui peuvent mettre en danger votre vie et vos biens familiaux, à travers la gestion des services de santé et le financement des soins par le biais de la Commission nationale de protection sociale en santé », précise le site Internet du gouvernement fédéral.

Gratuit ou payant?

Selon le site Web d’Insabi, l’institut «fournit des services de santé gratuits et de qualité à toutes les personnes qui se trouvent dans le pays et ne bénéficient pas de la sécurité sociale; selon les critères d’universalité, d’égalité et d’inclusion ».

En outre, il souligne que «les bénéficiaires d’Insabi ils recevront des services médicaux sans restriction car il y aura des soins universels pour toutes les conditions, y compris celles qui génèrent des dépenses catastrophiques, pour lequel le Fonds de santé pour le bien-être a été créé; ils recevront également des médicaments gratuits et d’autres fournitures nécessaires à leurs traitements. »

Mais en fait, les patients qui arrivent dans les différents hôpitaux publics ont dénoncé que l’attention, en particulier au troisième niveau (les hôpitaux qui fréquentent des spécialités médicales et effectuent des chirurgies très complexes), a augmenté les soi-disant «frais de récupération». Il y a même ceux qui ont déclaré avoir été inculpés pour des études non effectuées, malgré le décès d’un membre de leur famille.

Le 8 janvier, lors de la traditionnelle conférence du matin du président López Obrador au Palais national, un journaliste a annoncé le cas d’un homme dont la mère a dû faire des études à l’hôpital général, mais ce même matin, la dame est décédée, Les tests médicaux n’ont donc plus été effectués. Cependant, le personnel de l’hôpital lui a dit qu’il ne lui donnerait pas le corps de sa mère tant qu’il n’aurait pas payé les études.

López Obrador a condamné le fait et a insisté sur le fait qu’avant qu’il y ait une politique basée sur une entreprise, il a donc demandé le soutien des gens avec leurs plaintes, tout en répétant encore et encore que Les services de santé fournis par Insabi, ainsi que tous les médicaments, sont gratuits.

Cependant, la loi générale sur la santé parle d’un «système de quota familial» qui doit être payé pour les services médicaux.

Que dit la loi générale sur la santé?

Selon La Loi générale sur la santé à l’article 77 BIS 1 Il déclare que tous les Mexicains ont le droit d’être intégrés dans le système de protection sociale en matière de santé, conformément à l’article quatre de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, quel que soit leur statut social.

En outre, souligne que la protection sociale en matière de santé est un mécanisme par lequel l’État garantira un accès efficace, rapide et de qualité, sans décaissement au moment de l’utilisation et sans discrimination aux services médico-chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers qui satisfont pleinement aux besoins de santé, en combinant des interventions de promotion de la santé, de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation.

Mais pareil Article 77 BIS 5, section VI, Le régime de quotas familiaux que les bénéficiaires du système de protection sociale en santé doivent couvrirqui, dit-il, «Ils auront une augmentation annualisée maximale en fonction de la variation de l’indice national des prix à la consommation».

Alors que le Article 77 BIS 17 souligne: Sur le quota social et les contributions de solidarité visés aux articles 77 Bis 12 et 77 Bis 13, le ministère de la Santé affectera annuellement 8% desdites ressources au Fonds de protection contre les dépenses catastrophiques institué au chapitre VI de la Ce titre

“Nous espérons que cela deviendra réalité au plus tard le 1er décembre de cette année”: AMLO

Ce jeudi 16 janvier, López Obrador a déclaré qu’au plus tard le 1er décembre de cette année, l’Institut pour la santé et le bien-être (Insabi) sera consolidé.

“Le 1er décembre de cette année, le système de santé public fonctionnera normalement, avec un service de qualité, des soins médicaux et des médicaments gratuits, il fonctionnera, c’est le but, comme le système de santé d’autres pays. Comme le Danemark, comme le Canada, nous aspirons donc, comme le Royaume-Uni. C’est un défi, c’est pourquoi nous sommes ici et nous serons tous les mardis, et ici nous nous rendrons compte », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que «Ils bénéficieront de soins médicaux et de médicaments gratuits, ce droit leur sera garanti, c’est pourquoi l’Institut national du bien-être social a été créé. Nous espérons que cela deviendra réalité au plus tard le 1er décembre de cette année. Nous avons un budget », a-t-il déclaré.

Parallèlement, le directeur de l’Insabi, Juan Antonio Ferrer, a expliqué que jusqu’à présent, 13 États ont rejoint l’Institut, tandis que 19 entités sont en cours de constitution.

Le mercredi 15 janvier, le journal Milenio a annoncé que 22 ampoules avaient été déposées pour conserver l’Assurance Populaire avec ses directives pour les soins gratuits, la chirurgie et les médicaments. Quatre des recours judiciaires ont déjà été obtenus dans les États de Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León et Tamaulipas.