Juan Bautista Mahiques, le nouveau procureur général de la ville: “Je veux mettre fin aux barreaux, celui qui tombe”

Une chemise signée par toute l’équipe de San Lorenzo et un autre dédié exclusivement à lui par Leandro el Pipi Romagnoli orne le hall d’entrée de son bureau. Une fois à l’intérieur, au douzième étage du bâtiment coquet du Paseo Colón 1333, d’autres éléments démontrent le fanatisme de la nouveau procureur général de la ville, John Baptist Mahiques, par le Cyclone: ​​des tableaux, un fanion et même le thermos avec lequel il offre du maté amer vers midi. Nommé comme le tout nouveau patron de ceux qui ont pour tâche d’enquêter sur les crimes dans la capitale, Mahiques respire le football. Et, dit-il, il a une mission: donner une lutte définitive contre la violence dans les sports les plus populaires. “Oui, je veux accrocher la cucarda que dans ma gestion on se retrouve avec les barrabravas”. Pour cela, au moment du redémarrage de la Super League, Mahiques annonce en exclusivité à Infobae qu’il vient de créer la première unité fiscale spécifique pour la violence dans le sport qui sera composée d’experts dans le domaine, formant un corps d’élite destiné à enquêter et les détenus de la commission et, selon lui, leurs soutiens-gorge dans le domaine du leadership sportif, politique et policier. “Si nous n’allons pas à l’encontre de ceux qui les gèrent, qui en profitent et ne restent qu’au barreau, cela n’a aucun sens”, dit-il.

-La société est fatiguée d’entendre les officiels avec ce discours et puis rien ne se passe. Pourquoi devrions-nous vous croire?

– Parce que je suis convaincu de livrer ce combat et parce que j’ai convoqué des gens qui ont déjà montré dans leurs différents lieux de travail qu’ils ont le courage d’aller au front. Et surtout: il y a la garantie institutionnelle. Je connais les risques que je court, je connais les intérêts que je vais toucher, mais j’ai un objectif spécifique qui est de commencer à emprisonner ceux qui volent la fête du football, qu’ils soient en paravalanchas, dans une boîte officielle ou s’ils portent un uniforme la sécurité

-Tu as été très proche de Daniel Angelici et ce combat fait face au moment où il cesse d’être président de Boca. N’est-ce pas trop de coïncidence?

-Le truc avec ma relation avec Angelici est un mythe. C’est la même chose que je peux avoir avec Marcelo Tinelli ou avec n’importe quel autre manager de football. Je viens d’une famille judiciaire et ils m’ont aussi nommé maintenant. Si j’étais arrivé à ce poste il y a deux ans, je lancerais la même initiative. Je m’amuse quand ils essaient de me mettre en relation, moi ou tout autre fonctionnaire, avec un certain acteur politique: je suis indépendant et donc le parquet général et cette nouvelle agence en particulier seront gérés.

-Vous savez le nombre de fois où l’on a vu qu’une cause commence et quand elle commence à toucher vraiment les intérêts, tout s’arrête.

-C’est le passé. Je sais que nous toucherons de nombreux intérêts et nous n’y retournerons pas. J’ai constitué un groupe hiérarchique avec des personnes spécifiques qui savent que si le chef d’une opération de police doit être inculpé, il le fait. Qui sait que si vous devez arrêter le président d’un club, il le fait. Et cela a des instructions directes pour aller contre le commerce mondial, pas seulement contre le gâchis un jour de match. Parce que l’incident dans le stade ou ses environs n’est que la pointe de l’iceberg. Pour mettre fin au phénomène, il faut attaquer ce qui le soutient. Je vous donne un exemple: si un piège fonctionne, vous ne découperez pas seulement le certificat de contravention. Votre téléphone portable sera détourné pour être évalué. Et là, nous verrons sûrement des liens avec les bars, la police et d’autres acteurs du phénomène. Nous allons entrer dans le vrai pouvoir. C’est risqué mais la décision est prise. L’idée est que les facteurs de puissance lâchent les barreaux ou finissent tous ensemble en prison.

-Sonne bien jusqu’à ce que l’appel vienne du dôme du pouvoir et que tout s’arrête.

-Je respecte que c’est leur expérience ou le sentiment des citoyens, mais je n’ai pas à répondre à un appel parce que je n’ai pas de supérieurs. Je suis le chef. Et l’opinion publique demande des actions concrètes sur ce phénomène. Avec la violence dans le football, nous avons atteint une limite et ce que je vois, c’est que le système est anesthésié, que personne n’a jamais fait quoi que ce soit à fond, qu’aucune intelligence n’a été faite, que lorsque Javier Cantero, l’ancien président d’Independiente, a voulu donner le système se bat dans son club, il lui tourne le dos. Eh bien, mettons tout à l’envers. Nous allons vraiment travailler pour changer cette réalité et que le football sera à nouveau pour tout le monde. Je suis allé au tribunal avec mon vieil homme et mes frères. Maintenant, je n’ai parfois emmené que mon fils de quatre ans. Je connais la peur que beaucoup de gens ont. Je veux que ce sentiment que le football revienne à toute la famille. Regardez si je joue avec ce que j’aime le football, je sais qu’à partir de maintenant je ne pourrai plus aller sur le terrain pour voir San Lorenzo. Mais le but que j’ai est supérieur et vaut bien tout sacrifice.

-Cela sonne bien, j’espère que cela prendra forme, mais permettez-moi d’être sceptique.

-Dans un an on reparle. Je veux mettre fin aux barreaux et transcender la justice pour cela. Par conséquent, je donnerai le combat que je dois livrer. Celui qui tombe tombe.