Juan Cabandié a retiré le gouvernement de la loi minière de Mendoza: "La concurrence est exclusivement provinciale"

Le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la Nation, Juan Cabandié Il a retiré le gouvernement national de la promulgation de la loi 7722 à Mendoza, qui autorise l'utilisation de substances chimiques dans les mines, et a exprimé sa "préoccupation" concernant les incidents survenus après les manifestations massives dans la province de Cuyana.

"La concurrence dans le secteur minier est exclusivement provinciale. Le gouvernement national n'intervient pas en la matière, elle ne peut qu'extrêmement sa collecte en faveur de cette activité qui se réalise avec l'accord social et avec la préservation de l'environnement », a déclaré le successeur de Sergio Bergman, l'ancien détenteur du portefeuille.

Cabandié a déclaré qu'il prendrait des mesures sur "la formulation, la mise en œuvre et l'exécution de la politique environnementale et son développement durable en tant que politique d’État », soutenu par l’article 41 de la Constitution nationale, qui consacre le droit à un environnement sain et équilibré, adapté au développement humain et aux activités productives.

«Il a été convenu que les zones correspondantes analysent un loi de budget minimum pour l'évaluation de l'impact environnemental de l'activité minière, qui sert d'instrument de gestion environnementale, accordant un minimum de protection et respectant le domaine d'origine des ressources naturelles », a ajouté le communiqué adressé par le ministère de l'Environnement à ce média avant la consultation sur l'avis du nouveau fonctionnaire.

C'est la première fois que Juan Cabandié se réfère publiquement sur la loi minière de Mendoza et la zone sous sa gestion, après avoir été nommé par le président Alberto Fernández au Cabinet national.

Malgré les protestations, le gouvernement provincial promulgué les modifications adopté à l'Assemblée législative vendredi dernier. La controverse est née parce que la nouvelle réglementation autorise l'utilisation de cyanure et d'acide sulfurique, éléments que la loi 7722 interdisait auparavant.