Juan Carlos Saravia, leader historique de Los Chalchaleros est décédé

Juan Carlos Saravia, leader historique de Los Chalchaleros et l’un des meilleurs représentants du folklore en Argentine, Il est décédé vendredi dernier à 89 ans. La nouvelle a été confirmée par Gustavo Sáenz, le gouverneur de sa province natale, Salta.

«¡¡Nous étions un grand! Juan Carlos Saravia, votre voix et votre musique seront enregistrées à jamais dans nos cœurs. Merci beaucoup, Chalchalero cher! Que Dieu vous ait dans sa gloire. Vous nous manquerez et nous ne vous oublierons jamais “, a écrit Sáenz.

Né à Salta le 14 mai 1930, la première apparition publique de Saravia a eu lieu le 16 juin 1948 au Théâtre Alberdi de sa province, où il s’est produit aux côtés du groupe de folklore qu’il avait fondé avec un groupe d’amis, qu’ils ont baptisé Les Chalchaleros. Ce jour un format musical qui n’existait pas jusque-là a été inauguré et cela devint plus tard habituel: trois guitares et une grosse caisse.

À cette époque, c’était nouveau et original. Puis, rapidement, le modèle s’est répandu et a été imité, jusqu’à ce qu’il devienne presque obligatoire dans le genre. Mais Les Chalchaleros ont été les premiers, les fondateurs d’un son et d’un style.

Un an plus tôt, en septembre 1947, lors de la fête des étudiants du Collège national de Salta, deux duos folkloriques s’étaient produits. L’un, composé de Juan Carlos «el Gordo» Saravia et de son cousin Aldo «Chivo» Saravia. Un autre, avec Víctor “Cocho” Zambrano et Carlos Franco “Pelusa” Sosa.

«Nous étions tous amis… parents et partenaires en plus. Alors il n’y avait ni pica ni compétition. C’est pourquoi nous sommes venus rejoindre et chanter ensemble dans un quatuor. Mais en bons provinciaux, nous prenons notre temps. Quelques mois plus tard, nous nous sommes revus et avons commencé à répéter. Chez moi, chez Cocho. Nous pensons un nom pour l’ensemble et on met Los Chalchaleros parce qu’à Salta on dit comme ça au muguet, qui mange les fruits rouges d’une plante appelée chalchal », a déclaré Saravia dans une interview à Infobae l’année dernière.

Tout au long de sa trajectoire de 54 ans (le groupe a été dissous en 2002), Les Chalchaleros comptaient 10 membres: Juan Carlos Saravia, Aldo Saravia, Víctor Zambrano, Fluff Sosa, José Antonio “Chango” Saravia Toledo, Ricardo “Dicky” Dávalos, Ernesto Cabeza, Eduardo “Polo” Román, Francisco “Pancho” Figueroa et Facundo Saravia.

Alors que tout le monde a apporté son talent et sa personnalité, Ernesto Cabeza était essentiel pour que le groupe atteigne sa plus haute hiérarchie musicale. Juan Carlos Saravia n’a pas hésité à le souligner: «Cabecita nous a donné musicalement toutes les nuances. Les silences qu’il faisait avec la guitare étaient incomparables. Il a été amené par Dicky. “Je connais un guitariste à Salta, il enseigne la guitare”, a-t-il déclaré. Mais Ernesto ne voulait pas, il se consacrait à la sienne, avait une autre vie. Et nous étions déjà connus, nous avons vendu de nombreux disques. Il est finalement entré en 1953, au lieu de Chango, qui a poursuivi sa carrière d’avocat. »

En septembre 2000, lors d’une conférence de presse à l’hôtel Bauen, Los Chalchaleros a annoncé leur adieu. Il n’y aurait plus de tournées, d’enregistrements ou de scènes.

Ce fut un long au revoir. Tout a commencé le 13 octobre avec 24 concerts au Colosseum Theatre. Un spectacle a suivi dans le Rural et de là des présentations à travers le pays. Jusqu’en juin 2002, ils ont agi pour la dernière fois. C’était dans le centre sportif de la Virgen del Milagro dans la ville de Salta, le “Delmi”, comme on l’appelle.

La décision a été prise alors que Saravia avait déjà passé 70 ans. L’usure physique exigeait la tranquillité d’esprit que le rythme de la procédure était loin d’être sûr. Et comme dans chaque groupe humain, quelques désaccords.

En tout cas, le public attendait peut-être une continuité sans limites. Il allait y avoir un vide, pour des milliers et des milliers de fans d’un style de chant toujours invaincu. Voilà pourquoi Saravia, propriétaire de la marque de l’ensemble, Il propose à son fils Facundo d’assumer la continuité et de se mettre à la pointe d’une nouvelle formation. Mais “Facu” a préféré commencer son propre chemin: “Je n’ai pas trouvé digne de profiter du prestige de Los Chalchaleros, ni d’utiliser mon nom de famille. Je n’avais pas le droit d’exploiter la carrière de mon père.

Dans cet entretien, tout en poursuivant son activité syndicale au sein de l’Association argentine des interprètes, Saravia était reconnaissant: «Nous avons chanté pendant 54 ans, j’ai fait tout ce que je n’aurais pas dû faire et ce que je devrais faire. Le public nous a donné tout leur amour et le fait encore aujourd’hui. Dans la rue, partout je reçois l’affection des gens. J’aime toujours le public et je ne cesse de le remercier pour cette admiration permanente qui se transmet des parents aux enfants“

Les restes de Juan Carlos Saravia seront voilés ce samedi de 8 à 13 au Congrès 1757. A partir de 14, les funérailles auront lieu à Jardín de Paz.