Juan Guaidó a rencontré Boris Johnson à Londres

Quelques heures après votre arrivée au Royaume-Uni, Juan Guaidó a tenu une réunion à Londres avec le Premier ministre britannique Boris Johnson à Downing Street pour faire face à la crise vénézuélienne.

Avant cette réunion, le président par intérim du Venezuela a eu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab Le diplomate britannique a démontré «Horrifié et inquiet de ce qui se passe au Venezuela, de la crise humanitaire dans la région et des violations des droits humains»et a promis à Guaidó “de travailler avec tous nos partenaires européens pour s’assurer qu’ils en sont tenus responsables”.

Le Venezuela est devenu en 2017 le premier pays latino-américain sanctionné par l’Union européenne qui, depuis lors, a imposé un embargo sur les armes, ainsi que des sanctions contre 25 responsables vénézuéliens pour «détérioration de l’état de droit, de la démocratie et des droits de l’homme» .

Depuis sa ratification le 5 janvier à la tête du Parlement, poste dont il a été proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier 2019, Guaidó tente de lancer une nouvelle offensive contre la dictature de Nicolás Maduro.

“Aujourd’hui, le Venezuela travaille, luttant pour une transition vers la démocratie”, a-t-il déclaré devant les caméras de télévision au début de la rencontre avec Raab à Londres.

“Il est très important pour nous ici la reconnaissance, mais aussi le soutien que l’Europe, l’Union européenne et l’Angleterre ont eu”, a-t-il déclaré, soulignant son désir de “réaliser des élections libres pour les Vénézuéliens”.

Raab condamné “Ce que fait le régime de Maduro pour menacer la démocratie” au Venezuela.

Le Royaume-Uni est l’un des 25 pays de l’UE qui ont reconnu Guaido comme président en charge du Venezuela. Le bloc le reconnaît également comme “président légitime” de l’Assemblée nationale vénézuélienne dans sa lutte avec son adversaire rival Luis Parra, qui s’est proclamé président du Parlement avec le soutien de la dictature chaviste.

«Comme nos partenaires internationaux, nous considérons que (Guaidó) est la bonne personne pour diriger le Venezuela et la sortir de la crise actuelle en l’absence d’un président légitimement élu », a déclaré mardi un porte-parole de Johnson.

De cette façon, Londres est devenue la première étape de la tournée européenne que Guaidó effectue cette semaine. Mercredi, il se rendra à Bruxelles, où il prévoit de rencontrer le chef de la diplomatie européenne, l’espagnol Josep Borrell, avant de participer au forum économique de Davos, en Suisse.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a laissé entendre qu’elle pouvait également passer par l’Espagne et s’est déclarée prête à le rencontrer.

De Caracas, la dictature chaviste a supprimé cette visite de Guaidó et l’a décrite comme «sans conséquence».