Juan Guaidó a rencontré le président français Emmanuel Macron à l’Elysée

Le président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, a rencontré vendredi son homologue français, Emmanuel Macron, au siège de la présidence connue sous le nom de Palais de l’Elysée. La rencontre a eu lieu dans le cadre de la tournée internationale que Guaido a effectuée cette semaine, au cours de laquelle il a rencontré différents chefs d’État et dirigeants politiques, en plus d’intervenir au Forum économique mondial de Davos.

Le gouvernement de Macron s’est distingué comme l’un des plus critiques au sein de l’Union européenne avec le régime de Nicolás Maduro et reconnaît Guaidó comme président par intérim de ce pays jusqu’à l’appel à de nouvelles élections présidentielles. Le 4 février, dans un message en espagnol et en français sur Twitter, Macron a revendiqué le droit des Vénézuéliens à “s’exprimer librement et démocratiquement”.

Avant la réunion bilatérale, le président en charge Juan Guaidó avait discuté avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et avec des membres de la diaspora du pays des Caraïbes. Là-bas, il a déclaré qu ‘«aujourd’hui, il y en a quelques-uns qui soutiennent la dictature, que ce soit pour des raisons de commodité ou d’affaires» et a déclaré: «Ils disent que Maduro est fort, qu’il a le contrôle. Je vous invite à vous rendre à la frontière. Ils n’ont aucun contrôle sur la frontière ou le territoire (…) l’ELN se déplace librement. » A également demandé «Luttez pour des élections présidentielles vraiment libres“