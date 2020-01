Juan José Pizzuti est décédé, l’idole historique du Racing qui a dirigé le premier champion du monde par équipe argentin

Le football argentin a perdu l’un des hommes qui ont jeté les bases de la grande histoire de ce sport dans le pays: il est mort Juan José Pizzuti, idole absolue de Courses et père de la première équipe argentine champion du monde en 1967 contre le Celtic of Scotland.

“Racing Club regrette profondément la mort de Juan José Pizzuti, pièce indispensable dans l’histoire du Premier Grand. L’institution accompagne sa famille et ses affections dans ce moment de douleur », étaient les mots employés par le club pour virer un homme fondamental dans la riche histoire de l’Académie.

Il a commencé comme footballeur en 1946 avec le maillot de Banfield et trois ans plus tard, il était le meilleur buteur du tournoi avec 27 cris. Cela a suscité l’intérêt des pouvoirs du pays et a été Rivière celui qui a réussi à le signer en 1951. Cependant, cela a peu duré chez le Millionnaire et un an plus tard, il a rejoint son chemin avec le club de ses amours: Courses.

Dans le domaine, il a soulevé deux titres locaux avec l’entité d’Avellanda (1958 et 1961) et a été le meilleur buteur de l’équipe dans cette deuxième conquête. Avec 118 buts En 215 matchs, Tito est toujours aujourd’hui le deuxième buteur historique de ce club derrière Evaristo Barrera (136). Cependant, son nom de famille sera toujours lié au champion Racing du Coupe intercontinentale en 1967 contre le Celtic d’Ecosse avec le but mémorisé de Juan Carlos Cárdenas au Centennial Stadium de Montevideo. Dans ce cycle en tant qu’entraîneur, il a non seulement conçu la première équipe argentine qui a remporté un titre mondial, mais a également relevé le Championnat local 1966 et la Coupe des Libertadores 1967. En outre, il a ajouté un invaincu 39 matchs.

Cependant, Racing n’était pas le seul endroit où il brillait. En tant que joueur, il a rejoint l’équipe de La bouche champion du tournoi local en 1962 et l’équipe du Équipe nationale argentine qui a saisi le 12e Copa América Dans l’histoire du pays. Le souvenir de l’Albiceleste sera également associé au but qu’il a marqué dans ce tournoi à Le Brésil qu’il avait été champion du monde l’année précédente et qu’il avait Pelé et Garrincha dans ses rangs, entre autres stars.