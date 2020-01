Juan José Sebreli: “Le péronisme disparaîtra, il n’y a rien qui dure cent ans”

En juin 2019, Juan José Sebreli a averti que l’Argentine était confrontée à un changement non pas de gouvernement mais de système, de mode de vie, et a comparé la situation préélectorale à celle de 1983. C’était précisément cette année-là, à la veille du retour du La démocratie, qui présentait les désirs imaginaires du péronisme, devint alors un morceau de lecture obligatoire dans le spectre anti-péroniste.

C’est dans ce livre, réédité et mis à jour l’année dernière, que le sociologue et philosophe établit des relations entre le mouvement créé par Juan Domingo Perón et le fascisme de Mussolini et interroge la répression de la classe ouvrière, l’anti-féminisme d’Evita et même un prétendu antisémitisme caché du chef justicialista, parmi beaucoup d’autres accusations.

Aujourd’hui, la présidence d’Alberto Fernández n’excite pas Sebreli. Il décrit un climat d’incertitude et avertit que les différences au sein du gouvernement conduiront au chaos. S’il est convaincu que le populisme a gagné la bataille culturelle du pays – comme il l’explique, par exemple, le résultat des dernières élections – il préfigure la désintégration du péronisme et précise, à 89 ans, qu’il ne sera pas témoin d’un tel événement. .

– Il dit que son destin était le péronisme. Vous souvenez-vous quand Perón apparaît dans votre vie?

– À l’école primaire. J’étais à l’école primaire à ce moment-là et les parents commençaient à prendre les enfants, c’était le coup d’État de 43 ans. Il y a eu la première apparition. Un moment historique, car vraiment commence un cycle qui durera des décennies. Et puis j’entends Perón parler à la radio, ce qui, je pense, était la première fois qu’il parlait à la radio, du tremblement de terre de San Juan. Tout le monde a dit “quelle voix”, “quelle bonne voix il a”, car bien sûr, à cette époque, les politiciens étaient très du XIXe siècle, ils parlaient comme des gens du XIXe siècle, mais c’était une voix plus moderne. C’était la deuxième fois. Et bien, après toute la trajectoire du péronisme j’ai vécu sous cette influence qui était très, très incontournable, parce que j’étais toujours présente. Il ou elle était toujours omniprésent.

– Vous avez également exprimé votre sympathie pour le péronisme. Pourriez-vous l’expliquer?

– Mon péronisme était un péronisme complètement inventé. Nous étions un groupe de trois, Oscar Masotta, Carlos Correa et moi, et pour cette raison, nous avons été expulsés de Contour, où les trois ont collaboré, et moi du Sud, où il a collaboré. Nous avions inventé un péronisme marxiste existentialiste. Une mescolanza. Nous étions contraires à l’Église, et nous avons adhéré de manière critique au péronisme au moment de la lutte contre l’Église, qui nous a beaucoup touchés. Nous étions anti-militaristes, et à ce moment-là, le militarisme était ce qui était contre Perón. En d’autres termes, c’était un péronisme qui ne pouvait être sauvé plus tard par aucun péronisme. Mes livres les ont pillés, mais sans me mentionner, les péronistes. Quand ils m’ont demandé dans quelle ligne de péronisme j’étais, j’ai dit la ligne “merleaupontyana”, parce que l’inspiration fondamentale m’a été donnée par un livre de Merleau-Ponty, Humanisme et Terreur, où la dictature se justifiait. Il ne parlait pas du péronisme bien sûr mais du stalinisme, et justifiait la dictature car c’était un mouvement soutenu par les masses. Ces choses qui ont été dites à ce moment-là, et qui le sont encore aujourd’hui. Et c’était ainsi, je l’ai dit, je l’ai dit directement. Et puis nous avons été beaucoup plus fascinés que Perón par Evita, en tant que femme du passé sombre, mais elle était un personnage très nouveau.

—Une figure presque transgressive pour…

—Transgressif. Et à cette époque, je m’intéressais peu à la politique et je connaissais encore moins la politique. Je n’étais pas très intéressé. Ensuite, nous l’avons fait dans une position fondamentalement littéraire.

– Et à quel moment quitte-t-il ce péronisme imaginaire?

– Plus tard, le péronisme a fini par soutenir les dictatures militaires, la dictature de Videla et entre les mains du syndicalisme de droite, que je n’ai jamais été avec ça. J’ai vu qu’il n’y avait pas d’issue vraiment comme celle que nous attendions.

—Dans Désirs imaginaires … Vous soutenez que le péronisme peut être expliqué par rapport à d’autres catégories, telles que le fascisme, le bonapartisme ou le populisme. Comment pouvez-vous établir ces connexions?

“Jusqu’à 55 ans, la seule influence que j’ai eue a été Merleau Ponty.” Puis vint la lecture de Marx, Le Brumaire 18, et là aussi la chose changea. J’ai commencé à étudier le phénomène du fascisme et j’ai soudain découvert que le populisme était une forme de fascisme. Le mot populisme vient très tard, après la chute de Perón, il vaut mieux l’appliquer au retour de Perón. Et du bonapartisme, le seul qui a parlé était Jorge Abelardo Ramos, qui a également influencé quelque chose à ce tour, mais aucun péroniste ne l’a fait. Et personne ne parlait de populisme, c’est un mot beaucoup plus tard, que des universitaires comme Gino Germani ont commencé à utiliser, mais très peu. Vient ensuite la montée du populisme, qui était quelque chose dans le monde entier, non pas qu’il ait été fait en Argentine. Et là j’ai fait le classement, qui semble très soigné et que personne n’avait fait, du populisme comme forme de bonapartisme. Et j’utilise aussi maintenant une autre expression qui me semble très correcte, celle de Max Weber, un césarisme plébiscité. C’est très caractéristique car c’est une dictature soutenue par le peuple.

—L’argument le plus courant contre l’identification du péronisme au fascisme est de souligner que l’évaluation faite de la classe moyenne et du travailleur est opposée dans un cas et dans un autre.

—Regardez, je n’ai pas découvert le fascisme de Perón, mais Perón lui-même l’a révélé dans ses livres. Pas quand il était président. Évidemment, il ne pouvait pas le dire quand il s’est présenté comme candidat à un moment où le fascisme venait d’être vaincu. Pour des raisons d’opportunité, je ne l’ai pas fait. Au contraire, il est enclin à parler du travail anglais, avec lequel il n’a rien à voir. Mais à l’époque, c’était une chose très rapide: supposer qu’il avait réussi à trouver la question du travail. Mais après son programme, c’est-à-dire la conception unioniste du péronisme est la traduction de la lettre Mussolini de Lavoro. Et puis, déjà post festum, alors qu’il était déjà tombé et qu’il était en Espagne ou dans les autres pays où il vivait, il avait plus de liberté car il n’avait plus d’obligation de pouvoir. Il avoue directement l’Amérique latine maintenant ou jamais. Et, surtout, dans les reportages de Félix Luna, Tomás Eloy Martínez et d’autres journalistes, il dit ouvertement qu’il a ouvert les yeux en politique lors des cours qu’il a suivis à Milan sur le fascisme. Et puis il dit que l’ennemi pour lui n’était pas le communisme mais le démolibéralisme, c’est-à-dire la démocratie libérale. C’est parfaitement bien dit à vingt mille endroits. Il a dit qu’il y avait une série de courants qui ont combattu le démolibéralisme au sein duquel il s’est inclus, puis il a mis le nazisme allemand, le fascisme italien et pour déguiser le communisme russe mixte. C’étaient tous les courants qui allaient à l’encontre du démolibéralisme.

– Pourquoi dites-vous que derrière chaque gauchiste argentin se cache un fasciste caché?

– Je parle de la gauche après la chute de Perón. Dans la première moitié du XXe siècle, je ne pouvais pas dire cela parce que les communistes et les socialistes étaient évidemment contre le fascisme, etc. Mais alors oui, parce qu’ils ont soutenu, en particulier les communistes, les communistes pro-russes ont directement soutenu Videla. La gauche maoïste a soutenu Isabel Perón. C’est tout dit. Et maintenant, tous les péronistes, de tout style, ont soutenu Cristina Kirchner. En d’autres termes, c’est dans l’histoire, ce ne sont pas des interprétations délirantes de la mienne. Je dis que la gauche est morte après la guerre civile espagnole. Déjà là on voyait qu’il allait mal car dans la guerre civile espagnole, bien que la gauche soit la seule à soutenir, la Russie à soutenir la République, il y avait déjà la destruction. L’anéantissement physique par les communistes russes du POU et de l’anarchisme et du socialisme de gauche révèle que c’était la guerre dans la guerre, les premiers mois. Ensuite, ils ont pris le pouvoir et ont été laissés comme le seul parti valide. Mais la disparition complète par la mort d’un parti de gauche comme le POU, Marxist Unitary Workers Party, s’est produite pendant la guerre civile espagnole. Donc, même pendant la guerre civile espagnole, on commençait déjà à voir qu’il y avait une fissure à l’intérieur de la gauche. Et après la chute de Perón, il a complètement disparu.

“Vous, qui avez appris à lire Marx, le prétendez-vous aujourd’hui dans un certain sens?”

“Oui, je le revendique.” Mais Marx était l’opposé de ce que sont les marxistes actuels. Marx était anti-populiste: dans ce qu’était le populisme à cette époque, il était un ennemi convaincu. Il y a déjà quelque chose de très similaire aux gauchistes actuels à cette époque. Lasalle était un socialiste bien représenté à gauche de cette époque. C’était un populiste avant la lettre, un populiste qui soutenait un dictateur comme Luis Bonaparte. Et puis il a soutenu un coup d’État qui a échoué. Il y a une controverse entre Marx et Lasalle, qui est la controverse que je pourrais avoir, par exemple, avec n’importe quel gauchiste actuel. C’était un populisme total. La gauche actuelle est le populisme de gauche. C’est bien qu’il y ait un populisme de droite, qui est différent, c’est-à-dire anti-gauche, mais c’est que, c’était un populisme de gauche qui existait déjà à l’époque de Marx. Ce qui se passe, c’est que, bien sûr, comme tout créateur de quelque chose de nouveau, Marx était très contradictoire. Mais en réalité, le vrai Marx, le Marx actuel que nous pouvons affirmer aujourd’hui, se trouve dans des écrits non publiés, dans des lettres, dans des articles inachevés, dans ce genre de choses. Dans le livre le plus populaire de Marx, Le Manifeste communiste, la première partie est un compliment total à la modernité, contre laquelle les gauchistes actuels qui défendent les peuples arriérés sont mieux lotis. C’est un compliment de la bourgeoisie en tant que classe la plus progressiste de l’époque. Et la deuxième partie, d’autre part, est le Marx que les marxistes actuels revendiquent. Aucun auteur du XIXe siècle, comme l’était Marx, ne peut le prendre dans son intégralité, mais en prenant de bons aspects du totalement vieilli. Voilà comment je le fais. Mais c’est plein. Il a salué, par exemple, l’impérialisme anglais en Inde. Il était un éclairé, il était admiré par les sociétés industrielles modernes et détestait les sociétés passées, c’est pourquoi il a combattu le populisme russe.

– Revenons un peu au péronisme. Comment pouvez-vous penser à la figure de Carlos Menem par rapport à ce mouvement?

“Menem est le moins péroniste des péronistes.” Et le moins populiste aussi. Il arrive qu’il n’était pas un penseur ou un homme d’État, il était pragmatique. C’était démocratique, on ne peut le nier. Il y avait de grandes libertés: tout pouvait être dit à la radio et à la télévision, disant que Menem était un voleur, tout, et il y avait une certaine indépendance vis-à-vis de la justice malgré la serviette de Corach. Menem a fait un procès à Horacio Verbitsky pour diffamation, diffamation et calomnie, parce qu’il a dit qu’il avait volé, arnaques, que sais-je. Quelque chose a volé, mais à côté de Kirchner était une colombe blanche. Le procès a été perdu par Menem en tant que président. La justice avait une liberté qu’elle n’avait plus par la suite avec Kirchner.

– Comment expliquez-vous l’échec de Mauricio Macri?

—Eh bien, Mauricio Macri ne comprenait évidemment rien à l’économie. Il faisait semblant d’être contre l’inflation et ainsi de suite, mais il n’avait pas de Cavallo, un gars vraiment lucide. Son équipe économique a été un désastre. Il avait des gars autour, Melconian et d’autres, mais au lieu de cela, il a mis d’autres qui étaient, oui, de bons économistes, mais pas pour sortir le pays d’une crise comme celle-ci. Et a échoué. Mais dans le reste, ce fut un succès, dans la partie politique, ce fut un succès. Nous nous sommes intégrés au monde, nous étions un pays respecté. Regardez ce qu’était le G20. Avant, nous étions un pays exclu. Un pays exclu qui était au sommet de l’Iran, avec l’Iran, avec le Venezuela et avec de tels pays. Mais cela seul n’était pas suffisant, cela seul était suffisant. Il fallait un modèle économique, un plan économique que Macri n’ait jamais eu.

– Comment comprenez-vous la victoire d’Alberto Fernández et le retour de Cristina Kirchner au pouvoir?

– C’est l’une des extravagances totales de la politique argentine. C’est une délire délirante et paranoïaque qui croit en son propre délire. Elle est sincère, croit-elle. Et il rejoint un cynique comme Alberto, qui ne croit en rien, car aujourd’hui il dit une chose et demain il dit le contraire. Lorsqu’il a quitté le gouvernement Kirchner, il a passé son temps à dénigrer Cristina et du jour au lendemain, sans avoir fait d’autocritique, il est devenu son deuxième. Mais c’est un grave problème qui va exploser à tout moment. Il y a deux Kirchnerismes, il y a deux gouvernements. Pour l’instant Cristina est très habile, très habile, est très talentueuse en tant que politicienne, et laisse Alberto faire le sale boulot et elle est propre. Et puis je pense que la seule chose qui nous attend est le chaos.

“Chaos dans le sens d’une propagation entière.” Le chaos qui est actuellement le dénominateur commun du plus grand nombre de pays d’Amérique latine et d’Europe. Mais c’est un autre problème, c’est un problème mondial, qui a également une grande influence. C’est un problème qui, je crois, a grandement influencé l’échec de Macri. C’est-à-dire que la démocratie est en faillite dans tous les pays, pas en Argentine où il n’y a jamais eu de tradition démocratique et, par conséquent, c’est très difficile, mais en Europe, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, pays Ils ont toujours été démocratiques. Et il y a même des régimes populistes de droite, des populismes de droite. Ici, il y a des populismes à gauche, et il y a des populismes à droite. Pour sortir de la crise économique dans laquelle se trouvait le pays au moment de la montée de Macri, il a fallu procéder à une réforme très dure et très cruelle, qui allait provoquer un grand inconfort chez les travailleurs et dans la classe moyenne, comment elle a commencé à être et comment elle va continuer. être maintenant. Et puis il est resté dans cette position intermédiaire qui a conduit à l’effondrement.

– Et comment pensez-vous du point de vue de la société? Il y a une majorité qui préfère encore cette alternative …

—Totalement. Le populisme a remporté la bataille culturelle. La bataille culturelle a été gagnée par le péronisme. Il l’a incroyablement gagnée après la chute de Perón, car pendant les dix années où Perón a gouverné la société a été divisée. La classe moyenne, la jeunesse et le corps étudiant étaient des ennemis acharnés de Perón, et aujourd’hui ils sont la base principale. Les étudiants, la gauche et la classe moyenne sont ceux qui soutiennent.

– Pouvez-vous penser à une Argentine sans péronisme?

-J’espère que oui. Le stalinisme a duré 70 ans et était beaucoup plus fort que le péronisme. Le PRI au Mexique, qui est une sorte de péronisme léger, a également duré environ 70 ans. Il n’y a pas de régimes éternels. Maintenant, c’est très difficile, ça ne va pas si facilement.

“Que devrait-il arriver?”

—Et, de nombreuses années de démocratie doivent passer. Si Macri n’avait pas fait si mal avec l’économie, il aurait pu le gouverner et le pays se serait démocratisé. Ce qui se passe, c’est que les démocraties ne finissent jamais, jamais. Depuis la première démocratie, qui était celle du radicalisme, l’armée finit toujours mal et l’armée arrive ou le péronisme arrive.

– Cela arrive parce qu’il y a des lacunes. Il y avait des lacunes. Avant parce que le radicalisme était un mélange de démocratie et de populisme. Alem et Alvear étaient démocratiques, Yrigoyen a été le premier populiste, absolument, cela peut être démontré. Je le dis dans les livres, j’étais populiste. Aussi populiste que cela puisse être à l’époque, il n’a pas mis des opposants en prison, mais il était populiste, il détestait le Congrès, il ne marchait jamais sur le Congrès. Il considérait les adversaires comme des ennemis. Je ne croyais pas aux jeux. Il a dit que l’Union radicale civique est l’Union radicale civique, pas le parti radical. Je n’ai jamais voulu qu’ils parlent du parti radical. La preuve en est que le péronisme le revendique plus tard. Perón, comme il n’avait personne, les premiers qu’il va chercher sont les radicaux. Sabattini, par exemple. Son vice-président était aussi un radical, et tant d’autres.

– Selon ses propres définitions, il est difficile de penser Alberto Fernández comme un populiste, non?

—Alberto est un opportuniste, peu importe une chose ou une autre. Pour l’instant, les populistes n’aiment pas Alberto. Ils n’aiment pas ça Ce qui se passe, c’est que Cristina a donné l’ordre de ne pas parler. Grabois, qui est un populiste typique, ne parle jamais, puisqu’il a supposé qu’il ne parlait pas, il est resté silencieux, mais il n’aime pas ça. Il n’aime pas ça, mais il doit le supporter. Ils l’attendent pour faire le sale boulot et ensuite ils viennent.

– Dans un travail précédent, il a analysé la figure de Maradona. Avez-vous vu la réunion que vous avez eue avec le président?

“Maradona … Toute la merde dans le monde est avec Maradona.” Je n’ai pas été surpris du tout. Un gars qui admire Chavez, qui est chaviste, et Castro et les autres qui sont avec eux, ne m’admire pas, cela ne me surprend pas. C’était attendu.

– Vous êtes également très critique envers Bergoglio pour sa relation avec le péronisme.

—Bergoglio est un péroniste, il a toujours été un militant péroniste de toute une vie. Il ne militait pas politiquement parce qu’il ne pouvait pas parce qu’il était jésuite, mais il était le mentor intellectuel de la Garde de fer, un groupe de péronistes d’extrême droite. Il avait des contacts avec Massera. C’est incontestablement prouvé. Il n’a pas livré de gens à la dictature, il ne l’aura pas fait car cela n’a pas été prouvé, mais il a eu des contacts avec Massera. Et la Compagnie de Jésus a donné une médaille d’or à Massera, qui ne l’a jamais retirée plus tard lorsque Massera a été poursuivi. Et l’Église catholique, comme tout le pays, a eu sa fissure. Certains faisaient partie de la dictature militaire et d’autres de la guérilla. Tout cela au nom du Christ, car les guérilleros étaient d’authentiques chrétiens. Firmenich avait été président de l’Action catholique argentine. Tout le monde. Ensuite, ils auront rejoint, mais si l’on voit le groupe initial de Montoneros, il n’y a plus une seule personne. Tous sont catholiques, des collèges catholiques, des organisations catholiques. Et dans la classe moyenne générale et la classe supérieure. Il n’y a pas de travailleurs dans les premiers Montoneros.

—Dans la nouvelle édition de son livre, il mentionne le traitement de la loi du mariage égal pendant le Kirchnerisme. Il fait remarquer que ce n’était guère un geste du gouvernement contre l’Église.

“Bien sûr, tout comme Perón l’a fait avec le divorce.”

– Vous, qui avez milité au sein du Front de libération homosexuelle (FLH), comment avez-vous vécu le débat?

-Mal mal. De plus, les jeunes et les gays, comme les hétérosexuels, il n’y a pas de différences, tous sont trompés, la plupart sont trompés par la gauche populiste. Je me souviens quand la loi sur l’égalité de mariage a été discutée et je suis allé au Congrès un soir pour voir à quoi cela ressemblait. La place était pleine de groupes gays et je vois un garçon brandir une bannière avec un superbe portrait de Che. Et je dis: “Savez-vous qui est le Che?” Il est resté silencieux. Le Che était le plus grand homophobe d’Amérique latine. Un meurtrier Le seul pays qui avait un camp de concentration pour les homosexuels et les toxicomanes, qui s’appelait l’UMAP, Military Aid Aid Union, était le Cuba de Che Guevara et Fidel. Fidel change alors, Che meurt et Fidel change parce qu’il était pragmatique. Quand il voit que les intellectuels se sont retournés contre lui pour la question UMAP, et aussi pour la persécution des écrivains, il change. Il vient mentir, comme le font toujours les dictateurs, pour dire que le peuple cubain est homophobe et qu’il doit aller petit à petit à la liberté des homosexuels, il ne peut pas le faire, puis il crée ces camps de rééducation. Qu’ils n’étaient pas des camps de concentration, mais de rééducation.

– Dans les années du FLH, c’était aussi très proche du féminisme.

“C’était autre chose, c’était un autre monde.” J’étais très proche de l’UFA, Unión Feminista Argentina, où se trouvait entre autres María Luisa Bemberg, la réalisatrice, dans un très bon groupe intellectuel. Et là, j’ai été terriblement confrontée à des femmes ayant adhéré en tant que lien UFA au groupe des prostituées, c’est-à-dire aux prostituées. Je défends la prostitution, je ne défends pas le proxénétisme. Je ne défends pas la traite. Mais oui aux prostituées. Je ne sais pas pourquoi une femme doit se considérer plus voilée pour vivre qu’une profession qui demande moins d’efforts et plus d’argent que d’être exploitée dans une usine. Je ne vois pas ça. Et aux États-Unis, même à Buenos Aires, il y a des étudiants universitaires de la classe moyenne qui se prostituent pour payer leurs études. Cela ne me semble pas mauvais. Eh bien, le monde a changé. Ma façon de penser l’homosexualité et le féminisme n’a rien à voir avec celle de cette époque. De plus, à cette époque nous étions homosexuels de la bibliothèque, aujourd’hui ce sont des homosexuels de disco. Nous avions, ou nous avons commencé à faire une enquête selon le modèle de Kinsey, nous y étions et en lisant les livres de Simone de Beauvoir, de Havelock Ellis, de Daniel Guérin, tous ces livres. Maintenant, ils ne savent rien, rien, rien. Dans le féminisme aussi, l’extrême, l’extrémisme. Et puis la principale erreur, tous, gays et féministes, soutiennent le populisme, à très peu d’exceptions près.

“Et cela semble contradictoire.”

– Totalement, parce que ce sont des mouvements homophobes et réactionnaires, parce que l’idéologie est une idéologie catholique. Le catholicisme a grandement influencé. C’est la même chose que les catholiques de gauche, qui sont également gays et ne peuvent pas l’être. Une femme ou un gay catholique est comme un juif nazi. C’est le même. L’Église a persécuté les gays et les femmes leur ont donné un rôle de subordination totale. Et l’Église est en tout, elle est en populisme, en tout. Dans le populisme de droite et de gauche.

– Pensez-vous que l’avortement sera légalisé en Argentine?

“Oui, finalement.” Il a perdu peu. Et puis l’euthanasie doit venir. C’est ainsi que nous obtenons tout le pouvoir de l’Église. La séparation de l’Église et de l’État, qui existe dans tous les pays démocratiques, y compris en Uruguay, au Chili. C’est une chose incroyable, que nous soutenions toujours l’Église. Un pays en ruine qui continue de payer le luxe de l’Église.

“Cela semble plus difficile, non?”

– S’il y avait une vraie démocratie, ce ne sera pas difficile, car c’est ce qui existe dans le monde entier. Ce n’est pas nouveau, ce n’est pas une révolution.

– Comment avez-vous vu ce premier mois du gouvernement d’Alberto Fernández?

“Comme une obscurité totale.” On ne sait pas où il ira. Il n’y a pas de modèle économique, c’est l’essentiel. Il n’y a pas de modèle économique. Ils prennent des mesures pour s’écarter. Mais je vois que c’est le chaos. Parce que lorsqu’ils commencent à trop déranger les mesures de Fernández, Grabois, Hebe de Bonafini et tout le monde, les vrais populistes, reviendront pour mettre les bâtons de Fernández sur le volant.

– Et que peut-il se passer dans ce contexte?

“Non, faites des prévisions dans n’importe quel pays, mais moins ici … Personne n’a jamais prévu.” Personne n’a prédit la chute de l’Union soviétique. Celui qui l’a dit a été traité comme un fou, réactionnaire. Eh bien, et pourtant l’Union soviétique était quelque chose de beaucoup plus ferme, plus solide, que ce que le péronisme peut être en Argentine, qui est une mescolanza. C’est-à-dire que cela prendra fin. Je ne le verrai sûrement pas, mais il existera.

“Le péronisme va-t-il disparaître?”

“Oui, il n’y a rien qui dure cent ans.” Rien n’est éternel.

“Qu’est-ce que le péronisme aujourd’hui?”

—Un mélange rare de conservatisme catholique et de gauchisme.

“C’est la pire version, je dirais?”

– Oui, parce que tout se dégrade et parce qu’il n’y a pas de leader comme Perón. Il y a toujours eu différentes versions dans le péronisme, parce que c’est dans la nature même de la politique. Dans le radicalisme, comme je l’ai dit, il y avait une gauche et une droite, et un populisme et une démocratie, une aile démocratique et une aile populiste. Et dans le péronisme, c’était la même chose.

“Y a-t-il un déclin dans le domaine intellectuel?”

– S’il y en a dans le pays, également dans le domaine intellectuel. Quelle était la lettre ouverte, par exemple, qui révèle un déclin intellectuel. Voulez-vous des noms d’intellectuels? Ceux d’entre nous qui ont fait une déclaration en faveur de Macri lors des dernières élections. Dans cette liste, il y a des gens que je n’aime pas, comme cela arrive généralement en groupe. Mais voilà. Et le fait qu’Alberto Fernández ait remporté la deuxième élection ne révèle pas grand-chose que tout le monde ne supporte pas la terrible crise économique due en partie, seulement en partie, aux erreurs du macroisme, avec un échec total de retour au populisme. Il y en a, oui, mais c’est une minorité. C’est encore une minorité.

“Le voyez-vous avec inquiétude?”

– Vous devez vous battre en tant qu’intellectuel. Nous devons nous battre pour la bataille culturelle, qui jusqu’à présent a toujours gagné le populisme. La bataille culturelle a été gagnée par le péronisme, il n’y a pas de tournant. Et Macri manquait de capacité, il n’était pas un intellectuel pour vraiment diriger une culture. Mais nous ne pouvons pas être pessimistes ou optimistes, la seule chose sûre est l’insécurité.