Juan Minujín: “J’ai surmonté de nombreux préjugés avec moi-même en entrant à la télévision”

Beaucoup le considèrent comme l’acteur du moment. Lui, prudent et d’un pas ferme, court de cet endroit: «J’ai voyagé, et je veux continuer à voyager, bien des fois, que ce n’est pas une chose passagère. Mais pas en termes de succès et de popularité, mais en termes de pouvoir réaliser des projets qui me plaisent, qui me défient, qui sont des défis », dit-il. Juan Minujín.

Il est l’un des protagonistes de La vérité, qui rentrera dans la rue Corrientes lorsque la situation actuelle de santé publique le permettra et que le gouvernement le prévoit. Attendez également les enregistrements de Le marginal, depuis cette saison, il joue à nouveau Berger, tout en continuant de jouir du succès de Les deux papes, le film de Netflix dans lequel il joue un jeune homme Jorge Bergoglio.

“Le film vous a-t-il rapproché de la religion?”

“Non, je dirais que cela m’a rapproché de la figure du Papa Francisco qu’à la religion. J’ai une partie de moi qui est très spirituelle, mais elle n’est pas liée à l’Église. Il m’a rapproché de la figure de Francisco, que je ne connaissais pas beaucoup non plus.

Je ne suis pas religieux, je ne fais pas du tout partie de l’Église. Il me semble qu’au sein de l’Église, vous essayez de faire des réformes intéressantes. C’est peu? Et … il me semble que c’est peu. Mais bon, pour une institution qui a tant de millénaires sur cette route, il me semble que c’est toujours intéressant.

“Parlez-moi de Jonathan Pryce.”

“C’était un beau lien que nous avions.” Très enrichissant de pouvoir travailler avec lui, discuter avec lui. De plus, nous sommes devenus amis, nous nous sommes envoyé des textos.

—Nous nous envoyons WhatsApp. Nous sommes allés plusieurs fois manger avec Kate, la femme, et avec Laura, ma femme. Je l’ai beaucoup vu pendant la tournée parce que je n’ai pas enregistré avec lui.

“Oui, il semble que le pasteur revienne.” C’est une histoire qui me semble avoir encore beaucoup à montrer, la première saison est finie et cette quatrième saison sera sûrement la suite de la première.

– Non, il ne me manque pas car il n’est pas encore venu, mais oui, c’est un personnage que j’aime beaucoup, il m’a beaucoup donné.

– Qu’arrive-t-il aux personnages lorsqu’un projet est terminé?

—Je vous dirais qu’en général on finit tellement épuisé que tout d’abord vous dites: “Bon, super, j’ai fini, je pars en vacances, ou je vais passer à un autre projet”. Un projet de théâtre est très différent d’un projet audiovisuel, parce que le projet audiovisuel en général vous le faites, il se termine, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas si ça va bien, ça va mal, ça va être mémorable, ça va être de la merde. Vous avez une idée de votre expérience, mais vous ne savez pas quel sera le rebond dans le public. Au théâtre, vous avez une coexistence plus familière, permanent, plus comme un strip, où vous êtes un peu à l’antenne et ce sont vos amis, c’est une famille, donc quand vous avez terminé ça vous donne un sentiment de mélancolie plus fort, car vous avez vécu ensemble un an et demi tout le temps sans vous arrêter. Là, vous continuez à faire des rôtis, vous continuez à vous retrouver, mais ce n’est plus la même chose.

– Nous avons bavardé à une autre occasion et vous m’avez dit qu’avec vos filles vous aimiez dessiner et que vous aviez monté un projet de belles cartes à peindre.

-J’aime dessiner. C’est une activité que je fais beaucoup avec mes filles. J’aime aussi beaucoup la géographie. Il m’avait acheté une carte du monde aux États-Unis, nous l’avons fait, ce fut un moment spectaculaire car nous avons bavardé, nous avons naturellement mis les téléphones de côté. Ensuite, j’ai voulu en acheter un d’Argentine. Je pensais que c’était spectaculaire et il n’y en avait pas. J’ai donc commencé à le découvrir et à le lancer moi-même. Il y a une personne qui fait la recherche: Ines Ulanovsky. Une personne qui fait la conception, qui est Juliette Ulanovsky. J’ai constitué une grosse équipe car le projet est très bon, il a beaucoup grandi.

“Sont-ils achetés par Cloud Store?”

—Ils sont achetés par Cloud Store. Toutes les informations sont sur Instagram: atlantis.mapas. C’est un projet qui, je pensais, allait être une entreprise de vente de 300 cartes et il a beaucoup progressé. Nous avons déjà fait trois cartes: il y en a une d’Argentine, une autre d’Amérique, une autre des planètes du système solaire.

—Comment trouvez-vous la paternité d’une fille de 14 ans et de 10?

“Eh bien, heureux, très heureux.”

“Avez-vous déjà eu les maux de tête de l’adolescence?”

– Oui, plus que des douleurs, ce sont comme des défis. Avec Laura, ma femme et la mère des filles, nous avons beaucoup discuté et essayé de lui donner un espace pour pouvoir discuter et voir comment mettre à jour le lien.

“Ils sont ensemble depuis près de 22 ans.”

-Oui. Pile de temps. C’est une relation que nous avons beaucoup réinventée et c’est une très belle relation.

“Toi, adolescent, as-tu eu des maux de tête?”

“Non, peu. J’étais un adolescent très calme. Dans ma troisième année, j’ai découvert le théâtre avec Cristina Banegas et j’en ai fait beaucoup. Je voyageais seule depuis que j’avais 9 ans.

– Vous revenez après l’exil à l’âge de 8 ans.

—Oui, à 8 ans, en 1983.

“Avez-vous compris qu’ils étaient partis en exil?”

-Oui oui. De plus, quand nous sommes revenus en 1983, c’était: “Vous devez dire que nous sommes partis pour une bourse.” La situation était encore très militarisée en 1983. Ce n’est pas que vous soyez venu et que vous ayez dit, comme vous pouvez heureusement le dire calmement: “Oui, Je suis parti parce que mes parents étaient des militants et nous sommes partis en exil et je pense une chose et une chose tellement différente. “Puis il y a eu les soulèvements du temps d’Alfonsín, c’était une période très fragile. Il y avait un énorme désir que tout se passe bien, mais on ne savait pas .

—Et à 9 ans, tu as commencé à voyager seule.

– Nous vivions à Palerme mais je suis allé dans une école à Flores. Je suis allé tous les matins, à 9 ans, de Palerme à Flores et de Flores à Palerme, seul, dans le bus. C’est quelque chose qui est maintenant plus rare à voir, en général les parents d’une certaine classe sociale font tout le temps des piscines et vont et viennent en tant que remises, et les mères aussi, évidemment. Je veux dire que mon adolescence a apporté d’autres défis, peut-être différents de celui d’aujourd’hui.

—Heureusement, père d’une fille adolescente et d’une fille de 10 ans, c’est un grand défi de comprendre la conscience qui existe sur le corps de la femme, sur les personnes transgenres, sur le féminisme, sur beaucoup de choses qui dans 90 ne l’étaient pas. J’apprends tout le temps.

“Aimez-vous tout ce qui se passe avec les femmes?”

-Oui j’aime ça. Il me semble qu’ils ouvrent une voie de discussion et de repenser beaucoup de choses que je célèbre et que j’essaie de vivre dans le sens d’essayer au moins d’écouter. Il me semble que c’est un moment où, en principe, nous, les hommes, devrions pouvoir essayer d’écouter plus que de commencer à penser et à enseigner.

“Vous êtes-vous retrouvé à revoir votre itinéraire en arrière, pour voir si vous aviez tort à tout moment?”

—Oui, bien sûr Je l’ai vissé beaucoup de fois, mais comme tout le monde. Et je continuerai sûrement à le dénaturer.

– J’aime les hommes qui me disent: «Oui, je me suis retrouvé à le revoir», et je me méfie beaucoup de ceux qui me disent: «Je n’ai rien à revoir, je me suis toujours comporté correctement».

“Je ne doute pas que je continuerai à commettre des erreurs et que je Je viens d’une famille où le féminisme a toujours étéNon pas que je l’ai découvert il y a cinq ans. L’avortement a été un sujet toute ma vie, toute mon adolescence, depuis mon enfance. Ma maman s’est toujours battue pour l’avortement. Mais encore, tout le monde est formé, et pas seulement les hommes, les femmes aussi. Ce qui se passe c’est que les hommes sont au pouvoir, nous sommes donc comme des victimes du patriarcat, mais des victimes privilégiées parce que nous sommes au pouvoir. Nous sommes tellement formatés et si élevés dans ce qui est difficile, c’est un exercice quotidien pour pouvoir se donner l’opportunité de penser différemment. Chez les femmes, il existe des collectifs, ou des personnes, qui vous font réviser et réviser, réviser et réviser avec de nouvelles idées. Et je le célèbre, oui.

—La transition du dessous vers ce massif, il y a combien d’années est-elle arrivée?

-Avec Adrian Suar y Natalia Oreiro, dans Polka, dans Seulement toi. Avant ça, j’avais fait un film qui était 2 + 2, également avec Adrián, qui a été ma première situation la plus populaire. Mais plus a commencé à être installé avec la bande. Et à partir de là, des emplois ont commencé à venir.

—Et l’énorme, qu’est-ce qui a apporté le bien et le mal?

—Il me semble bon que vous ouvre des opportunités d’emploi que je n’avais pas auparavant, et qui sont intéressantes.

– Elle doit également être accompagnée de différentes propositions financières, j’imagine.

—Comme cela vous donne une tranquillité d’esprit sur le plan économique. Cela vous donne la chance de dire: “Eh bien, je ne vais pas faire ça parce que je suis plus intéressé par ça.” J’ai plus d’options. Cela vous donne la possibilité de motoriser certains projets, pour moi c’est très précieux car j’ai toujours fait des projets indépendants et autogérés, mais souvent sans ressources, et maintenant j’ai la possibilité de dire: «Eh bien, je peux appeler une telle personne et il le fera écoute. “

“L’avez-vous cru à un moment donné?”

“En principe, je dirais non, j’étais déjà grand, j’ai 44 ans, J’ai fait une grande partie de ma carrière et j’ai très bien vécu en tant qu’acteur et très heureux sans être célèbre ou populaire, ne pas être reconnu dans la rue ou quoi que ce soit. Et j’ai fait une course dont je suis très fier, pas que je dis: “Je l’ai frappé”, et avant je ne sais pas quoi. Je ne le croyais pas dans ce sens. Aussi, dans mon cas particulier, je viens d’une formation où la télévision, l’énorme, n’était pas. Ce n’était pas une valeur dans ma maison, je dirais presque le contraire. J’ai surmonté de nombreux préjugés avec moi-même en entrant dans la télévision et des bandes quotidiennes et tout ça.

“Ce n’était pas l’endroit convoité.”

-Pour rien. Et je dirais que, non le contraire, mais oui, ma maman est sociologue, politologue, mon père est mathématicien. Mon père vit également à l’extérieur depuis de nombreuses années.

“Oui, et tu n’en as aucune idée.” Je peux vous dire que je travaille avec l’un ou l’autre, avec Francella, Tinelli, Suar, ou avec Pedro Gómez, et ça n’a pas d’importance pour lui, il ne sait pas qui non plus. Le show-business n’est pas quelque chose qui… Oui, culturel. Toujours chez moi la culture était très impliquée, très. Peinture, poésie, musées.

—La pièce dit: “Si les gens cessaient de mentir, il n’y aurait pas de couple sur terre du jour au lendemain.”

– De 1 à 10, à quel point Juan Minujín est trompeur.

—Je vous dirais que je dis un 80% de vérités et 20% de mensonges. Quelque chose comme ça.

“Ils vous ont surpris en train de mentir?”

“Oui, beaucoup de fois.”

—Tout ce que vous avez dit: «Oh, quel rôle suis-je en train de jouer»?

“Et … parfois oui.” Mais plusieurs fois on le fait pour éviter un problème. Tous ne sont pas des mensonges malveillants ou spéculatifs. La grande majorité des mensonges que nous faisons tous plus ou moins sont pour ne pas faire que les autres se sentent mal. Pour éviter un problème que vous dites: «Pourquoi vais-je me lancer là-dedans? Je ferais mieux de suivre cette voie, que sais-je. ” Attention, il y a des gens qui vous disent: “Non, j’aime la frontalité.” À moi J’aime qu’on me mente plusieurs fois pour m’éviter un problème.

“La vérité à tout prix, non.”

“Non, pas du tout.” Il y a des batailles à donner, à donner et à donner, et à y saigner à mort. Et beaucoup d’autres qu’il vaut mieux jouer stupide avec certaines choses et passer à autre chose. Tant qu’il n’y a pas de mauvaise intention. Tant que ce n’est pas pour blesser l’autre. Au contraire, c’est pour que l’autre ne passe pas un mauvais moment.

