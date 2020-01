Juana Martín se rend à la haute couture parisienne avec Rossy de Palma | personnes

La créatrice de Cordoue Juana Martín a grimpé ce jeudi pour la première fois sur le podium de la haute couture à Paris avec des créations inspirées de sa ville natale, dans une collection pleine de volants et de broderies faites à la main et qui a eu la participation stellaire de l’actrice Rossy de Palma .

“Le patio de ma maison” était le nom avec lequel il a baptisé cette ligne de seulement vingt styles et qui mettait un accent particulier sur la qualité des tissus et de la broderie, réalisés en collaboration avec Séville Manuela Romero, imitant les fleurs d’Andalousie, et le luxe des chapeaux fantaisie, créés par Tolentino Hats.