Julio César Dole, mort du programme vocal de Don Francisco

Ils donnent des nouvelles de la mort de qui était la voix de l’émission Don Francisco Julio César Dole est décédé à 73 ans, à cause d’un mauvais cœur Le monde du divertissement pleure le départ du journaliste hondurien

Le monde du divertissement pleure la mort d’un journaliste qui était bien connu pour sa voix inégalée, à tel point qu’il a réussi à être la voix officielle du célèbre programme Don Francisco, c’est le Hondurien Julio César Dole, qui a travaillé pendant de nombreuses années dans La chaîne Univision.

Cela a été annoncé par l’un de ses compagnons, également la journaliste Neida Sandoval, à travers les réseaux sociaux, en partageant une photo de son compatriote avec un message significatif qui a atteint le cœur de ceux qui l’ont rencontré en personne et de ceux qui ne l’ont pas rencontré, car il n’y avait pas grand chose à l’écran, mais sa voix était très caractéristique.

L’identité de la voix du programme de Don Francisco a toujours été inconnue de beaucoup de gens, mais elle a été rapidement reconnue quand ils l’ont écoutée à la télévision. Cependant, Julio César Dole a cessé d’exister à 73 ans, en raison d’une maladie cardiaque, ont rapporté certains médias.

Les informations et les détails de la mort de celui qui était la voix du programme de Don Francisco, ont été publiés sur le site Web de l’entreprise qui était depuis plus de 20 ans son domicile, la chaîne de télévision d’Univisión. Là, il est indiqué que l’annonceur a également participé à First Impact.

La publication du journaliste a eu un grand impact auprès de ses followers et jusqu’à midi ce mardi 18 février 2020, il a dépassé les 1500 likes et a presque atteint la centaine de commentaires de personnes qui ont envoyé leurs condoléances pour une perte aussi irréparable.

Le message publié par le journaliste pour la mort de la voix de l’émission de Don Francisco, Julio César Dole, dit ce qui suit: «Un fier Catracho est décédé. M. Julio César Dole, annonceur sans précédent, qui s’est imposé pendant de nombreuses années comme “la voix officielle de la chaîne Univisión”.

“Bonjour compatriote! – Julio César me l’a dit de sa voix grave et harmonieuse, quand j’étais dans les couloirs d’Univision ou quand je quittais le travail et toujours avec un sourire chaleureux et un regard amical”

«Au cours de sa carrière de plus de 30 ans, il a souligné sa voix sur Radio América au Honduras et aux États-Unis. Et souvenez-vous de la voix incomparable qui annonçait l’entrée de Don Francisco dans Univisión … et de la célèbre phrase: “Avec toi, Doooooon Francisco”, c’était le hondurien de la voix d’or, Julio César Dole.

«Il est mort dans notre pays bien-aimé, le Honduras, et aujourd’hui il est enterré à San Pedro Sula avec sa fille qu’il aimait tant, Claudia María Paz qui était Miss Honduras 1987. Repose en paix Don Julio Cesar Dole! Merci pour votre héritage. “

Les gens ont immédiatement répondu au message de Neida Sandoval avec des messages également chargés de douleur et de tristesse à propos de la mort sensible de l’annonceur.

Julio César Dole Orellana était la voix emblématique de @PrimerImpacto et de la chaîne @UniNoticias. L’annonceur est décédé des suites d’une maladie cardiaque. Ici, nous nous souvenons de sa voix et de son héritage. https://t.co/xh5dHrSGUO

– Univision News (@UniNoticias) 18 février 2020