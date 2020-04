Jumeaux nés pendant la quarantaine appelés Corona et Covid

Image illustrative: Pexels

Au milieu de la quarantaine par Pandémie de coronavirus, un couple a appelé leur Boutons de manchette Corona et Covid.

Les bébés sont nés à Chhattisgarh, en Inde, le jour 21 de l’isolement national qui a commencé le 24 mars avant COVID-19.

La livraison a eu lieu après avoir rencontré diverses difficultés. Mon mari et moi voulions donc rendre cette journée mémorable », a déclaré Preeti Verma, 27 ans, mère des jumeaux Corona et Covid.

Selon le couple, les noms de leurs bébés leur rappelleront ce à quoi ils ont dû faire face pendant la quarantaine COVID-19 et comment ils ont réussi à accoucher avec succès.

À ce jour, l’Inde a recensé plus de 3 000 cas de coronavirus et 86 décès. Les plus de 1,3 milliard d’habitants ont été placés en isolement par le gouvernement avant COVID-19. Ils ne peuvent quitter leur domicile que pour aller au supermarché et aux pharmacies.

Avec des informations du NBC Today et du New York Post.

