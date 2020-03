Jump: un bébé wichi de cinq ans est mort d’une méningite

La mort de l’enfant est survenue après avoir été transférée d’urgence sur un vol sanitaire après avoir été fièvre, vomissements et convulsions “J’avais toute la carte de vaccination complète, je recevais régulièrement des visites de l’agent de santé, avec un poids normal, je ne souffrais pas de malnutrition”, a déclaré Juan Ramón López, directeur de l’hôpital Juan Domingo Perón de Tartagal, dans des déclarations à Télam.

La fille appartenait à la communauté de Wichi Pozo El Tigre, à Santa Victoria Este. Comme l’a souligné López, il a souffert de “Une image fébrile pendant sept jours” et hier a commencé par des vomissements et des convulsions. Face à cette situation, les parents l’ont emmenée d’urgence à l’hôpital local, où des professionnels de la santé ont dû la réanimer. En raison de la gravité de leur état, ils ont décidé de leur détourner d’urgence par hélicoptère vers Tartagal.

“Il est arrivé très mal”a déploré le directeur de l’hôpital, Perón, qui a dit qu’il avait encore des crises et qu’il est finalement décédé. Une ponction lombaire mineure a été réalisée pour retirer le liquide céphalorachidien, dont la pathologie a été déterminée. Selon le chef de l’hôpital, c’était un “Image méningée.”

“Nous attendons les résultats des études bactériologiques pour établir l’origine du germe, mais en aucun cas cette fille ne peut être ajoutée comme une autre victime de malnutrition ou d’insuffisance pondérale”, a-t-il déclaré à propos de la douzaine d’enfants morts – pour la plupart la communauté de Wichi en raison de la malnutrition et de la déshydratation.

Il y a quelques semaines, la Croix-Rouge argentine Il a annoncé qu’il fournirait plus de 2 millions de litres d’eau potable en deux mois aux communautés Wichis et aux autres peuples autochtones du nord de Salta grâce à l’installation d’un grand camp humanitaire impliquant plus de 400 personnes pendant 12 mois.

Pour sa part, la Casa Rosada a annoncé l’investissement d’un million de dollars pour faire sept puits d’eau à Santa Victoria Esteoù Au moins huit enfants Wichis sont morts de malnutrition. Grâce à un prêt de la Banque mondiale, les travaux fourniront ce service de base à la consommation humaine et à la production alimentaire à plus de 4 500 habitants de communautés de peuples autochtones.

Il s’agit d’un plan d’action avec des objectifs à court, moyen et long terme Pour une zone où, selon une enquête menée dans le cadre du plan d’action humanitaire Salta 2020, 75% des populations d’origine de cette province n’ont pas accès à des sources d’eau potable pour la consommation.

Le Conseil national des politiques sociales dirige avec tous les ministères le développement de puits, de réseaux d’eau et de soins de santé pour les populations du nord de Salta. Après le lancement du programme de l’Office fédéral des eaux sociales, qui vise à mettre fin aux problèmes de santé et d’alimentation de plus de 40 000 personnes, L’installation de 14 puits est prévue dans les prochains mois.

Comme il l’a expliqué à Infobae la présidente du Conseil de politique sociale, Victoria Tolosa Paz, a accepté les conseils et l’assistance technique; des alternatives de planification et d’approvisionnement en puits; électrification et pompage avec pompes ou panneaux solaires; la formation technique et des opérateurs et l’évaluation des délais et besoins budgétaires ou administratifs, en même temps que le soutien et le financement énergétique avec des contributions privées et l’articulation avec la province, entre autres. «Vous ne pouvez pas avancer dans les politiques sociales sans accès à l’eau potable. C’est pourquoi nous pensons qu’il est nécessaire, de par notre rôle d’articulation, d’ajouter des entreprises et tous les acteurs étatiques pour développer l’activité à Salta »dit l’officiel.

Récemment, le ministre du Développement social, Daniel Arroyo, s’est rendu dans la région pour superviser les travaux d’assistance menés par les autorités nationales en collaboration avec les autorités provinciales. Accompagné du gouverneur local, Gustavo Sáenz, le fonctionnaire a visité la ville d’Alto de la Sierra, à 70 kilomètres de la municipalité de Santa Victoria Este, où rencontré les caciques de l’endroit

“Tout cela commence à fonctionner, bien que la situation soit encore très critique », a déclaré Arroyo après l’activité. En outre, il a indiqué que «au-delà de l’urgence, les chefs ont demandé des problèmes structurels, tels que les puits d’eau et les projets productifs ».