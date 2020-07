Jusqu’à neuf infirmières et médecins infectés sur 10 ont attrapé un coronavirus dans les hôpitaux au plus fort de la crise

Le 18 mai, PHE n’a mis à jour ses directives sur la lutte contre les infections, conseillant les fiducies sur la manière de maintenir les travailleurs distants socialement – Peter Byrne / PA

Selon la recherche, jusqu’à 90% des infirmières et des médecins qui ont attrapé un coronavirus au plus fort de la pandémie l’ont ramassé dans les hôpitaux.

La modélisation par Public Health England (PHE) suggère également qu’un patient sur cinq qui a contracté le virus a été infecté dans les services.

Les scientifiques ont appelé à une guerre contre la transmission de Covid-19 dans les hôpitaux, de la même manière que le NHS a déjà combattu avec succès des superbactéries telles que le SARM.

Ils ont averti qu’un manque de distance physique entre le personnel – non seulement dans les services, mais aussi dans les cantines, les bureaux et les couloirs – pourrait alimenter la propagation du virus.

Un rapport du groupe Delve (Data Evaluation and Learning for Viral Epidemics) de la Royal Society, qui fournit des conseils au Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a examiné un certain nombre d’études.

Parmi celles-ci figure une modélisation par PHE, datée du 20 mai, qui suggère qu’environ 20% des infections chez les patients hospitalisés et 89% des infections chez les travailleurs de la santé étaient dues à des infections nosocomiales. [hospital-acquired] transmission ».

Malgré les nombreux conseils au public de pratiquer la distanciation sociale, ce n’est que le 18 mai que PHE a mis à jour ses propres directives de contrôle des infections, conseillant les fiducies sur la façon de séparer les travailleurs, et ce n’est qu’en juin que tout le personnel de l’hôpital a été invité à porter des masques.

Les chercheurs de Delve ont déclaré que leurs propres estimations, qui couvraient une période après le pic, suggéraient qu’au cours des six semaines du 26 avril au 7 juin, environ 10% de toutes les infections à Covid-19 en Angleterre concernaient des agents de santé et de soins de première ligne.

L’étude suggère également qu’au cours de cette période, au moins un pour cent des patients atteints du virus l’ont acquis à l’hôpital.

Le Dr Guy Harling, de l’University College London, a déclaré: « Nous pouvons voir des choses comme une utilisation incohérente des masques et des EPI. Nous pouvons voir un manque de distanciation physique… entre le personnel, entre les patients et entre le personnel et les patients. dans les théâtres mais aussi dans les cantines et les bureaux dans les couloirs. «

Le Dr Nigel Field, président du groupe de travail Delve, a déclaré: « Nous aimerions voir une approche vraiment ambitieuse et globale de la prévention de la transmission de Covid dans les hôpitaux et les établissements de soins du type qui a été mise en œuvre avec succès pour le SARM. »

Les chercheurs ont déclaré que la pénurie d’EPI, le manque de tests du personnel et le fait de ne pas conseiller le port général de masque pourraient avoir alimenté la propagation, mais ont ajouté qu’il y avait un manque de données pour montrer l’impact de toute intervention particulière.

Ils ont déclaré que le personnel aurait également été plus à risque de Covid-19 que le grand public car ils étaient plus mobiles et utilisaient probablement les transports en commun pour se rendre au travail pendant le verrouillage.

Le professeur Dame Anne Johnson, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College de Londres, a déclaré: « Au début, nous ne comprenions vraiment pas l’étendue du problème asymptomatique et les difficultés de distanciation sociale du personnel.

«Ils savaient qu’ils utilisaient l’EPI – une fois que cela avait commencé – dans ces contextes très aigus, mais parce qu’il y avait moins de reconnaissance de l’infection dans d’autres parties de l’hôpital, il y avait bien sûr une transmission en cours dans ces environnements.»