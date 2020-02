«Justice pour Fatima»: l’enfant de moins de 7 ans retrouvé dans un sac à Tulyehualco

J’avais sept ans Fatima c’était quand enlevé de la sortie de son école le 11 février dernierIl y a tout juste un mois, il avait atteint cet âge et attendait à la porte de l’école primaire Enrique C. Rébsamen que sa mère arrive pour elle. Tout ce que l’on savait de sa disparition, c’est que un homme adulte l’avait emmenée. Pas d’autres données.

Après la disparition de l’enfant, ses proches ont déposé la plainte correspondante et l’alerte Ambre a été émise. Ce n’est que 6 jours plus tard qu’il a été annoncé que Dans le bureau du maire, Tláhuac avait trouvé le corps d’un mineur âgé de 7 à 9 ans.

Selon les informations recueillies, le procureur central chargé des enquêtes pour l’attention du crime d’homicide a été informé par l’agent du ministère public de la Coordination territoriale à Tláhuac Dos. Après la découverte, les enquêtes correspondantes ont été réalisées. En outre, Il a été annoncé que l’affaire serait traitée comme un fémicide en raison des conditions dans lesquelles le corps a été retrouvé.

La nuit du 16 février, des proches ont appris qu’ils étaient les restes de Fatima ceux qui étaient dans le sac. Sur les réseaux sociaux, ce sont ses parents et ses oncles qui ont partagé la nouvelle. Manuel López García, dont la petite fille était une nièce, a écrit sur son compte Twitter:

Le corps de Fatima est apparu une semaine après l’annonce d’un autre cas de fémicide, celui d’Ingrid Escamilla, une jeune fille de 26 ans qui a été tuée et écorchée par son partenaire romantique, qui a tenté de jeter ses restes dans les égouts, et même deIl semble à une époque proche que le procureur général, Alejandro Gertz Manero, a fait connaître une proposition dans laquelle il avait l’intention d’homologuer un féminicide sous la figure d’homicide malveillant.

Fatima portait un uniforme scolaire le jour de sa disparition, elle attendait que sa mère rentre à la maison et joue comme tous les jours et au lieu de cela, elle a dû vivre une série de vexations et de douleurs qu’on ne peut imaginer.

Sans plus de données pour identifier qui les a prises, Le nom et la vie de Fatima font désormais partie de 10 femmes tuées chaque jour au Mexique. Le nombre de fémicides augmente chaque jour. Rien qu’en 2019, 976 fémicides ont été enregistrés dont les principaux sites étaient à Veracruz, dans l’État de Mexico et à Mexico.

Le 16 février, il a été annoncé que une femme de 33 ans nommée Araceli a été tuée par son mari de 57 anss, qui l’a agressée physiquement et sexuellement. Pendant un certain temps, Araceli a décidé d’aller dormir avec ses parents, car son mari avait généré beaucoup de peur.

Samedi matin 15 février la femme est allée chez elle pour se baigner et se préparer à aller travailler comme recruteur dans un restaurant, mais quand son mari est arrivé, il a commencé à discuter avec elle et l’a attaquée avec un couteau. Les parents ont essayé de l’aiderCependant, l’homme a verrouillé la porte et les proches n’avaient plus qu’à parler à la police.

Toutes ces femmes ont été tuées en moins de deux semaines, chacune attaquée par son statut de femme, par une personne proche et avec des méthodes dont la fureur atteint des niveaux très élevés. Cette situation au Mexique est constante et plus qu’arrête, continue-t-il. Des milliers de femmes sont sorties pour protester à plusieurs reprises avec le slogan “Pas une de plus”, mais, malheureusement, il y en a toujours une de plus.