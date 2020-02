Justin Bieber enregistre la vidéo de “La Bomba” avec J Balvin à Miami | Culture et divertissement

L’artiste canadien Justin Bieber a enregistré ce vendredi dans la ville américaine de Miami avec le colombien J Balvin la vidéo de “La Bomba”, sa première collaboration avec un artiste de musique urbaine en espagnol après “Despacito”.

Comme on pouvait le voir sur les réseaux sociaux, Bieber et Balvin ont passé la journée à parcourir les rues de la ville, tandis que la nuit dernière, ils ont participé à un match de basket amateur avec d’autres artistes et producteurs, parmi lesquels les frères vénézuéliens Mau et Ricky Montaner