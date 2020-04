Kasparov participera à une Coupe des nations d’échecs virtuelle

La Fédération internationale d’échecs (FIDE) organisera une Coupe des nations sur Internet en mai, face à plusieurs anciens champions du monde, dont le légendaire Garry Kasparov, a annoncé mercredi l’organisation.

“Cette confrontation historique peut être comparée à la Ryder Cup dans le golf ou au duel d’échecs entre l’URSS et le reste du monde en 1970, qui a déjà généré de grands titres à une époque dominée par Bobby Fischer”, a expliqué la FIDE. .

“Mais ce nouveau” jeu du siècle “sera plus global, entièrement en ligne et plus inclusif, car chaque équipe doit comprendre au moins un joueur”, a-t-il ajouté.

Les échecs sont l’une des rares disciplines sportives qui poursuivent leurs activités malgré la pandémie du nouveau coronavirus, qui a stoppé les compétitions dans la plupart des sports à travers le monde.

Du 5 au 10 mai, six équipes participeront à cette Coupe des Nations: la Chine, l’Inde, la Russie, les États-Unis, l’Europe et une sélection du reste du monde.

Kasparov, champion du monde de 1985 à 2000, sera à la pointe de l’équipe européenne et comptera parmi ses rivaux, principalement, l’Indien Vishwanathan Anand, plusieurs fois champion du monde, et le prodige iranien Alireza Firouzja, finaliste mondial en 2019 dans les matchs rapides, avec juste 16 ans.

La Coupe des Nations, dont la dotation sera de 180000 dollars (165700 euros), se jouera au format quick games, avec un temps de réflexion de 25 minutes, et les joueurs seront enregistrés pour s’assurer qu’ils ne bénéficient pas d’une assistance informatique. .