Kate del Castillo, Alejandra Guzmán et Thalía: Noël des célèbres femmes mexicaines en photos

À côté du "Grinch", En famille ou en voyage, c'est ainsi que plusieurs célébrités mexicaines ont apprécié Noël 2019 et pour en tenir compte, ils ont utilisé leurs comptes Instagram respectifs, ce qui leur permet d'être en contact avec leurs millions de followers de manière plus immédiate.

La chanteuse Thalia posé à côté d'un gâteau décoré de motifs de Noël et avec quelques roses en arrière-plan. Alors que des heures plus tard, à travers des histoires Instagram, elle a montré comment ni elle ni son mari, l'entrepreneur musical Tommy Mottola, ont cessé de faire de l'exercice à Noël.

D'accord Salma Hayek Il n'a pas encore publié d'images de la façon dont il a célébré en compagnie de sa famille, s'il a envoyé les meilleurs voeux à ses disciples, quelques heures auparavant, à travers une photo à côté du casting de The Eternals, dans laquelle se trouve également la star Angelina Jolie.

Bien qu'il soit né au Costa Rica, Maribel Guard Il vit au Mexique depuis des décennies et le considère comme son pays, donc la célèbre actrice et chanteuse n'a pas manqué l'occasion de saluer ses followers et de leur adresser les meilleurs voeux. «Félicitations pour la naissance de la foi et de l'espérance. Que la naissance de l'Enfant Dieu vous remplisse de bénédictions pour tous ceux qui aiment. Je t'aime », a-t-il écrit pour accompagner une image dans laquelle il a posé devant son sapin de Noël.

L'actrice Geraldine Bazan Il était très drôle en compagnie de ses filles Elissa et Miranda, avec qui il a publié plusieurs photos. «Nous voyageons depuis plusieurs semaines maintenant et nous devons passer Noël loin de chez nous, alors nous avons décidé du meilleur plan en pyjama, câliner, réfléchir et parler de la naissance de Jésus. RELAX !!! DÉLICIEUX !!! Nous n'avons plus besoin de ce Noël, c'était parfait !! », écrit-il dans son post Instagram.

La chanteuse Alejandra Guzmán, qui a partagé des images de la plage ces derniers jours, a publié une photo dans laquelle il est apparu en train d'embrasser le "Grinch" et n'a écrit que pour accompagner "joyeux Noël".

Un autre célèbre mexicain qui a également "célébré" avec le Grinch était l'actrice Kate del Castillo, qui était drôle portant un pyjama de personnage comme sa sœur Veronica et son neveu Darwin. Comme on peut le voir sur l'image qu'il a postée sur Instagram, Noël s'est également passé en compagnie de ses parents: l'acteur Eric del Castillo et Mme Kate Trillo, qui se déguisaient en Père Noël.

L'actrice Aracely Arambula Il s'est laissé voir devant un grand sapin de Noël et en a profité pour envoyer un message de voeux à ses millions d'adeptes: «Joyeuses fêtes c'est déjà Noël et sont des moments pour enraciner fortement l'AMOUR de nos bien-aimés ici partageant avec mon Charly! Et nous vous souhaitons une bonne journée aujourd'hui! Nous nous souvenons toujours des émotions que Noël nous donne pour apporter une nouvelle année avec toute la joie et la gratitude chaque jour! Puissions-nous avoir toute la sagesse de continuer à grandir et de toujours partager le meilleur !!! JOYEUX NOËL # L @ sAmooo ”

Le présentateur Andrea Legarreta Elle n'a pas partagé de message spécifique sur la date, mais elle a vu des histoires Instagram sur une photo en compagnie de son mari, le chanteur Erik Rubí, et de ses filles Mia et Nina, ainsi que du Père Noël.

L'actrice Ana de la Reguera Il n'a pas partagé une photo actuelle avec ses disciples pour célébrer Noël, mais une image tendre de quand il était enfant, déguisé en ange devant un arbre.

Comte de Ninel, actrice et chanteuse, a montré une autre facette de Noël, car il a posé depuis Disneyland. «Célébrer Noël à Disneyland, l'endroit où les rêves deviennent réalité. J'adore la décoration! Bonnes vacances à tous! ”

Et parmi les célébrités, le chanteur Alejandro Fernández a posé avec tous ses enfants pour souhaiter de joyeuses fêtes à ses partisans.