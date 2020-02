Kate Middleton aime “Made in Spain” | personnes

Après le “Megxit”, Kate Middleton est imparable, est devenue l’un des membres les plus aimés de la famille royale britannique et a un programme officiel très chargé qui le met au centre de tous les yeux, ainsi que son ” regards “, dans lequel de plus en plus comprend la mode espagnole.

Son style est sobre et simple très “lady”, il préfère ne pas attirer l’attention, mais être qui il est, devient un exploit impossible. Ses mots sont étudiés, les gestes sont valorisés et ses styles, ses classiques et ses contenus sont analysés, ce qui suscite fascination et intérêt pour la presse et les réseaux sociaux depuis son mariage avec le prince William.