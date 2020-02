Katherine Johnson de “Hidden Figures” Fame décède à 101 ans

Katherine Johnson, dont la carrière dans les calculs vitaux pour la NASA a été immortalisée dans le livre et le film de 2016 «Hidden Figures», est décédée à 101 ans.

Johnson a rejoint ce qui était alors appelé le Comité consultatif national de l’aéronautique en 1953 en tant que soi-disant ordinateur humain au bureau de l’agence de Langley, en Virginie. Le bureau était toujours isolé lorsqu’elle a rejoint l’équipe, et elle a travaillé avec d’autres mathématiciens noirs de la section informatique de la région de l’Ouest. L’agence est devenue la NASA en 1958 et Johnson est restée à l’agence jusqu’à sa retraite, en 1986.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a annoncé sa mort aujourd’hui (24 février) et a déclaré qu’elle s’était produite plus tôt dans la matinée. “Mme. Johnson a aidé notre nation à élargir les frontières de l’espace tout en faisant d’énormes progrès qui ont également ouvert des portes aux femmes et aux personnes de couleur dans la quête humaine universelle pour explorer l’espace », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Son dévouement et ses compétences de mathématicienne ont aidé à mettre les humains sur la lune.»

Notre famille @NASA est triste d’apprendre que Katherine Johnson est décédée ce matin à 101 ans. Elle était un héros américain et son héritage pionnier ne sera jamais oublié. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/AgtxRnA89h

– Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 24 février 2020

“A la NASA, nous n’oublierons jamais son courage et son leadership et les étapes que nous n’aurions pas pu atteindre sans elle”, a déclaré Bridenstine. «Nous continuerons de bâtir sur son héritage.»

Lorsque Johnson a rejoint le Comité consultatif national de l’aéronautique, son travail s’est concentré sur les tests en vol et les accidents d’avion. Lorsque l’agence s’est déplacée pour se concentrer sur les vols spatiaux, Johnson l’a fait aussi. Ses calculs ont cartographié la trajectoire du vol historique d’Alan Shepard en 1961, au cours duquel il est devenu le premier Américain à atteindre l’espace. Elle a également vérifié la trajectoire du premier vol orbital de John Glenn.

Johnson a fait des calculs de trajectoire similaires pendant l’ère Apollo. Elle a également travaillé sur les procédures d’urgence, qui étaient essentielles lors de la mission Apollo 13 de 1970, lorsqu’une explosion sur le vaisseau spatial principal a obligé les astronautes à utiliser le module lunaire comme canot de sauvetage pour retourner sur Terre. Ses calculs ont également soutenu la navette spatiale et les plans des missions sur Mars.

Johnson et ses collègues sont devenus célèbres avec la publication de «Hidden Figures» (William Morrow and Co., 2016) de Margot Lee Shetterly et la sortie du film à succès du même nom, avec Taraji P. Henson, Janelle Monáe et Octavia Spencer comme Johnson et ses collègues Mary Jackson et Dorothy Vaughan.

Comme le livre et le film l’ont montré, Johnson et ses collègues ont dû résister à la discrimination fondée sur leur sexe et leur couleur de peau. Une scène poignante du film a été inspirée par le temps passé par Johnson à travailler à l’extérieur de la section informatique de la région de l’Ouest, avec des collègues blancs, lorsqu’elle doit expliquer à son superviseur blanc et masculin où elle continue de disparaître – les seules toilettes qu’elle était autorisée à utiliser, un demi-mile de distance.

La sortie de «Hidden Figures» a fait de Johnson l’une des femmes noires les plus célèbres de la science spatiale et un héros pour celles qui appellent à une action contre le sexisme et le racisme dans les sciences et l’ingénierie.

En 2015, Johnson a reçu la médaille présidentielle de la liberté, l’un des prix civils les plus prestigieux aux États-Unis, décerné par le président Barack Obama. L’installation de la NASA à Langley où Johnson travaillait a renommé un bâtiment en son honneur en 2016, et elle a reçu une ovation aux Oscars l’année suivante, lorsque “Hidden Figures” a été nominé pour la meilleure photo.

En 2019, Johnson a raconté sa propre histoire aux jeunes lecteurs dans un livre intitulé «Reaching for the Moon» (Atheneum Books for Young Readers).

«Chaque fois que les ingénieurs me remettaient leurs équations à évaluer, je faisais plus que ce qu’ils avaient demandé. J’essaierais de penser au-delà de leurs équations. Pour m’assurer d’obtenir la bonne réponse, je devais comprendre la pensée derrière leurs choix et décisions », a-t-elle écrit.

«Je n’ai pas laissé leurs yeux et leurs regards agacés m’intimider ou m’arrêter. Je persisterais également même si je pensais que j’étais ignoré. Si j’ai rencontré quelque chose que je ne comprenais pas, je demanderais simplement. … J’ai simplement ignoré les coutumes sociales qui me disaient de rester à ma place. »

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.