Kelce continue d'évoluer en tant que fin serré des chefs

KANSAS City, Missouri, États-Unis (AP) – Il y a une anecdote qui vient de temps en temps, et qui est démentie au moins dans certains fragments par l'entraîneur des chefs Andy Reid. Il dit que le stratège a téléphoné à Travis Kelce lorsque Kansas City a sélectionné la fin serrée au troisième tour du repêchage de 2013.

Les deux ont eu une bonne conversation. Reid a accueilli Kelce dans l'équipe et a expliqué comment il prévoyait de l'utiliser.

Mais selon l'histoire, il a également fait un avertissement: "Ne gâchez pas cela."

Vrai ou non, le conseil avait du sens. Kelce avait accompli une brillante carrière d'écolier à Cincinnati. Cependant, il avait eu quelques problèmes.

Il a été suspendu tout au long de la saison 2010 pour un épisode que les Bearcats considéraient comme une violation des règles de l'équipe. Il s'est avéré qu'il avait été testé positif à la marijuana.

Beaucoup ont remis en question la maturité de Kelce, dont le frère Jason jouait au centre depuis des années dans la NFL.

«Vous devez comprendre que je connaissais Travis avant de le choisir. J'étais avec son frère (dans les Eagles de Philadelphie), et il allait lui rendre visite tout le temps », a déclaré Reid, expliquant cet appel téléphonique passé il y a près de sept ans. «Je ne lui ai pas demandé de ne pas gâcher ça … Je lui ai juste dit qu'il savait comment je travaillais et qu'il était le bienvenu à bord. Aussi que je ne serais probablement pas le plus bienveillant avec lui. Et il a répondu: "Je comprends."

Il semble qu'il ait compris.

Après avoir raté une bonne partie de son année recrue pour subir une intervention chirurgicale pour une microfracture du genou, Kelce a fait ressembler toutes les personnes impliquées dans son recrutement à des génies. L'ancien quart-arrière a montré ses dons athlétiques et est devenu la première fin serrée de l'histoire de la NFL avec quatre saisons consécutives de 1 100 verges grâce à ses réceptions.

La semaine dernière, il a contribué huit passes pour 74 verges lors des 26-3 battus à Chicago. Et il est devenu le premier avec deux saisons consécutives d'au moins 1 200 verges.

Kelce a éclipsé les 500 réceptions juste à son 95e match. Il a amélioré en six réunions le record de Kellen Winslow, membre du Temple de la renommée, pour ce poste, et a établi une norme difficile à atteindre.

"Cela me dit que j'ai eu la chance d'être sur le terrain ces quatre dernières années", a déclaré Kelce avec la modestie qui l'a caractérisé.

On lui a demandé pourquoi il était si difficile de l'attraper.

«Je pense que c'est simplement le rôti de Kansas City, qui jaillit à travers mes pores. La graisse me rend glissante quand je joue. »